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На 62-годишна възраст след дълго боледуване почина Юрий Васев - треньорът на вицешампиона в родния футбол ЦСКА 1948.

Васев на практика не бе треньор на отбора, но пък бе вписан като такъв заради притежавания от него необходим лиценз, какъвто Огнян Младенов няма.

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Освен това Юрий Васев бе вписван като треньор, когато начело на отбора бяха Атанас Рибарски и Николай Панайотов, които също не притежаваха необходимия лиценз.

Тъжната новина съобщи клубът чрез официалната си страница, като написа:

"С дълбока скръб съобщаваме, че след дълго и тежко боледуване ни напусна Юрий Васев, старши треньор на ЦСКА.

Юрий беше част от семейството на ЦСКА и ще го помним с уважение и признателност за всичко, което даде на клуба и отбора.

Изказваме искрените си съболезнования на семейството и близките му в този тежък момент.

Поклон пред паметта му!"

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