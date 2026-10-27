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Лацио продължава да е голямата сензация от старта на сезона в Серия "А", записвайки осмата си победа за девет мача през кампанията.

Тази вечер Лацио разби Сасуоло със зрелищното 6:2 като гост, а това прати отбора еднолично на първото място, макар и временно.

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Лацио има 25 точки на върха в класирането, три пред шампиона Интер и по седем пред Рома и Милан, като и трите преследвачи все още не са изиграли двубоите си от кръга.

И все пак всичко, което до момента прави Лацио е забележително, защото клубът започна сезона с раздяла с основни играчи, не успя да вземе техни заместници, а и играе пред почти празни трибуни заради бойкота на феновете си.

На фона на всичко това Дженаро Гатузо очевидно направи невероятен колектив и отборът играе страхотно, а това се затвърждава и от днешните шест попадения.

Мачът срещу Сасуоло бе истинско зрелище, а през първата част видяхме шест попадения, като двата отбора се оттеглиха на почивка при 4:2 в полза на гостите.

Тейлър откри за Лацио, а Сасуоло изравни. Отговорът обаче бе светкавичен, защото Исаксен и Мусолини вкараха нови две попадения за гостите и всичко това в рамките на само 16 минути.

До почивката Сасуоло върна още един гол чрез Еспозито, но в продължението на първата част Закани възстанови двата гола аванс за "римските орли".

След почивката видяхме нови два гола от Лацио, както и две пропуснати дузпи, които можеха да направят победата още по-разгромна.

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