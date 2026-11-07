Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Един от лидерите на на опозицията в Испания Алберто Нунес Фейхоо обяви, че иска страната да се оттегли от съдомакинството на Мондиал 2030, ако ФИФА даде финала на Мароко.

Още по темата

За това се говори неофициално от месеци, като близостта на президента на световната централа Джани Инфантино с африканските федерации и особено тази в Рабат, е добре известна.

Край Казабланка се строи супермодерен 115-хиляден стадион-бижу, който да приеме финала, а твърденията на сериозни медии в Европа и Щатите са, че "договорката" вече е постигната.

Фейхоо е на мнение, че Испания не бива да бъде част от организацията на световното, ако това се случи. Три държави - другите са Португалия и Мароко, ще са съдомакини, като по един мач ще има и в Уругвай, и в Аржентина.

"Ние имаме стадиони като "Бернабеу" и "Камп Ноу", а и сме световни шампиони. Невероятно е, че въобще има съмнения в коя държава трябва да е финалът", каза в тв предаване политикът.

Разбира се, мнението му не е положено само на футболни аргументи. Той е особено краен в позицията си срещу мароканските имигранти, които влизат в Испания - проблем, който е особено наболял в последните месеци.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Отиде си основателят на КТ "Подкрепа" д-р Константин Тренчев Днес
Отиде си основателят на КТ "Подкрепа" д-р Константин Тренчев
30298
Звездата от "Приятели“ Морган Феърчайлд се присъединява към OnlyFans на 76-годишна възраст Лайф
Звездата от "Приятели“ Морган Феърчайлд се присъединява към OnlyFans на 76-годишна възраст
7289
"Бюджет на вразумяването": 3,5% дефицит, под 40% разходи от БВП и 8,6 млрд. евро нов дълг Бизнес
"Бюджет на вразумяването": 3,5% дефицит, под 40% разходи от БВП и 8,6 млрд. евро нов дълг
12775
Дигиталната грамотност започва от класната стая IT
Дигиталната грамотност започва от класната стая
5405
Почина вдовицата на Василий Шукшин - актрисата Лидия Федосеева-Шукшина Impressio
Почина вдовицата на Василий Шукшин - актрисата Лидия Федосеева-Шукшина
1307
Няма безплатен обяд! Защо в Германия никой няма да ви почерпи с бира? Trip
Няма безплатен обяд! Защо в Германия никой няма да ви почерпи с бира?
5434
Есен в чиния: Печена тиква и цвекло върху пухкав крем от сирене Вкусотии
Есен в чиния: Печена тиква и цвекло върху пухкав крем от сирене
1657
Новолунието в Скорпион на 9 ноември ще подтикне към разговори за лични тайни, чувства и отношения Zodiac
Новолунието в Скорпион на 9 ноември ще подтикне към разговори за лични тайни, чувства и отношения
477
Слънчев ще бъде съботният ден Времето
Слънчев ще бъде съботният ден
932