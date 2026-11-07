За това се говори неофициално от месеци, като близостта на президента на световната централа Джани Инфантино с африканските федерации и особено тази в Рабат, е добре известна.
Край Казабланка се строи супермодерен 115-хиляден стадион-бижу, който да приеме финала, а твърденията на сериозни медии в Европа и Щатите са, че "договорката" вече е постигната.
Фейхоо е на мнение, че Испания не бива да бъде част от организацията на световното, ако това се случи. Три държави - другите са Португалия и Мароко, ще са съдомакини, като по един мач ще има и в Уругвай, и в Аржентина.
"Ние имаме стадиони като "Бернабеу" и "Камп Ноу", а и сме световни шампиони. Невероятно е, че въобще има съмнения в коя държава трябва да е финалът", каза в тв предаване политикът.
Спортът е повече от резултат
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Разбира се, мнението му не е положено само на футболни аргументи. Той е особено краен в позицията си срещу мароканските имигранти, които влизат в Испания - проблем, който е особено наболял в последните месеци.