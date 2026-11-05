"Сините" излизат за задължителна победа, която може да накара феновете да мечтаят

1185 Снимка: БТА

Левски посреща полския Ягелония (Бялисток) в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Лига Европа.

Срещата е тази вечер от 19:45 часа на стадион "Васил Левски", като ще може да я наблюдавате по MAX Sport 3, а също така и да я следите на живо с Dir.bg.

Пред родния шампион се задава слабо известно за широката футболна общественост полско предизвикателство, а преминаването му може да има ключово значение за бъдещето на Левски в турнира.

Ясно е, че след толкова дълго отсъствие от подобен етап на европейските турнири, Левски се завърне без големи очаквания, но след спечелването на 4 точки от последните два мача, при това в гостувания, осъществяването на малък подвиг с прескачане на основната фаза вече не изглежда толкова фантастично.

Разбира се, един от ключовете към това е победа тази вечер при завръщането на Левски във София след повече от месец скитане из България и света с оглед шестте поредни гостувания, които родният шампион имаше.

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Ако приемем, че 10 точки в Лига Европа означават почти сигурно продължаване напред, то при победа днес Левски ще има 7 в актива си и оставащи три срещи. Ситуация, която със сигурност ще направи "сините" един от фаворитите за място напред в турнира.

Равенство или загуба обаче драстично ще намалят тези възможности, а сякаш това е първият мач от старта на основната фаза на Лига Европа, в който Левски влиза в ролята на фаворита и отбора, върху който напрежението ще е по-сериозно.

Снимка: facebook: Levski

До момента Левски бе аутсайдер както срещу Залцбург у дома, така и при визитите на НЕК в Ниймеген и на Виктория в Пилзен.

А срещи себе си играчите на Веласкес ще имат един доста труден за побеждаване опонент, който не блести с големи звезди и ярки индивидуалност, а залага на физика, тактическа дисциплина и ясен план как да постигне целта.

От онзи тип отбори, срещу които българските представители традиционно имат проблеми през годините. Опонент, който ще бъде готов да накаже всяка една "синя" неточност.

Този път обаче сякаш срещата е със задължителен характер за Левски, колкото и Хулио Веласкес да повтаря мантрата, че неговият тим е в турнира само за забавление, а пред състава действително да няма поставена цел за преминаване към следващия етап. Когато обаче съдбата ти предоставя подобен шанс сякаш си длъжен да го сграбчиш.

Иначе чисто исторически Левски има само успехи срещу поляци в София, но тези мачове са още през 70-те години и по никакъв начин не могат да бъдат релевантни за днешния дуел.

Той противопоставя шампиона на България срещу бронзовия медалист от полската лига, който в момента се намира в най-трудния си период от 2023-а насам и се мъчи в средата на класирането на местната Екстракласа.

Сякаш перфектният момент Левски да удари храбрия и непримирим Ягелния.

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