Помощник на Луис де ла Фуенте започна работа в Лудогорец
Елитно назначение за разградчани
Лудогорец вече има нов помощник-треньор.
Това е европейският шампион с Испания U21 от 2019 г. като част от щаба на Луис де ла Фуенте - Педро Гарсия.
37-годишният испанец влиза в екипа на Игор Йовичевич. Гарсия има забележителна визитка. След европейската титла с младежкия национален отбор на Испания на финалите в Италия работи в Мирандес, Малага, Реал (Мурсия) и катарския Ал Араби.
"Щастлив съм, че идвам в силен и популярен отбор като Лудогорец. Ще дам всичко, което зависи от мен, за бъдещите успехи на тима. Лудогорец трябва да се върне там, където му е мястото", заяви Педро Гарсия.