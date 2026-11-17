Въпросът не е кой ще е новият селекционер, а дали имаме идея защо го назначаваме

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Българският национален отбор отново търси селекционер, след като направи една от - или пък директно казано - най-слабата си есен. Загубихме за първи път от Люксембург, Исландия и Естония, останахме предпоследни в групата в Лига на нациите и сменихме Александър Димитров с временния Атанас Рибарски.

Сега е време за постоянен вариант, но кой да е? Какъв профил ще се търси и кой би имал желание да се нагърби с мисията да вдигне отбор, който напоследък вече тотално се е потопил в културата на това да губи мачове?

Лично мнение, но не и реалистичен вариант - имаме нужда от цялостна стратегия за развитието на националниТЕ отбори, ръководено от опитен специалист от чужбина с визия. Примерът идва от Австрия, която нe бе виждала световно първенство, откакто и ние не сме - 1998 г.

През 2022 г. назначи Ралф Рангник, даде му в ръцете власт да координира и работата с младежки и юношески формации, унифицира стил на игра в тях с този на мъжете... Резултатите: Излизане от групата на Евро 2024, както и на Мондиал 2026. С ясен и прогресивен стил, налагане на млади играчи и т.н.

При условие, че австрийското вътрешно клубно първенство не е с класи над българското.

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Италианецът Марко Роси пък е най-добрият възможен пример - той води Унгария вече 8 години, като и след успехи като класирания на големи първенства, а и след провали като този в квалификациите за Мондиал 2026, получава пълна подкрепа и има в ръцете си ключовете за всички отбори от 17 г. до мъжете. Ето това е стратегия.

Да се върнем на реалистичните варианти в настоящия момент пред БФС. Този горе изисква смела инвестиция и визия поне с 2-3 години напред. Не чакаме такива чудеса.

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Вариант "българин"

Кой да е той? Кой остана да не е минал вече през месомелачката в националния, да не е тръгнал със скандал или лош привкус от там? Вариантите са изключително ограничени.

Чуват се гласове за Александър Тунчев, който работи вече от години добре във вътрешното първенство, като в неговите отбори българските играчи преобладават. Познава средата, наясно е с избора от футболисти...

Написа се и за Александър Томаш. Води ЦСКА, има опит от над 10 години - отново само в българското първенство.

ОК, като профили, да кажем - близо до търсеното. Но наистина ли Тунчев и Томаш имат авторитета и опита да успеят там, където се провалиха далеч по-опитни наставници от тях?

Плюсове: Наясно със средата, познава играчите, няма нужда от време за адаптация.

Минуси: Никакъв опит на международно ниво, както и в режим на работа на национален селекционер, което е съвсем различен ритъм от ежедневната работа с играчи в клуб.

Лотар Матеус Снимка: Getty images

Вариант "чужденец"

Името на Диего Мартинес е първото, което се чу още преди месец. Испанецът в момента е без работа, ако не броим това, че води отбора на Галисия, който не е официално признат от ФИФА.

Има сериозен опит за 45-те си години, води дубъла на Севиля, бе асистент в първия тим на Унай Емери, след това бе треньор на Осасуна, Гранада, Еспаньол, както и на гръцкия Олимпиакос.

Чу се за бразилеца Силвиньо, който има сериозна репутация след отлична работа начело на Албания.

Споменаха се и имена като това на Вили Саньол, който пък изгради много силен национален отбор на Грузия.

Плюсове: Опит на това ниво, модерни разбирания за играта, липса на влияние от средата наоколо, както и на субективност при взимане на решения и подбор на играчи.

Минуси: Първият е във финансов аспект. Някои от тези имена и техните потенциални щабове могат да се окажат не по джоба на БФС. Вторият минус е очевиден - бързо обезсърчаване от липса на прогрес и сблъсък с натрупванията в родната футболна реалност.

Досега само два пъти в новата история на националния отбор сме посягали към чужденец, като двата случая бяха коренно различни. Лотар Матеус дойде като световна знаменитост, но без особени успехи като наставник. Той води отбора в едва 10 мача (2010-11 г.), като след напускането на поста написа неособено галещи ухото ни неща за българския футбол и ръководителите на БФС.

Младен Кръстаич (на основната снимка горе) дойде с по-сериозна репутация, но пък води само 12 двубоя и си тръгна, укоряван за това, че е използвал твърде широк набор от играчи и не е създал гръбнак на състава.

Е това, последното, важи напълно и за последната година в отбора.

Само тази есен използвахме над 30 за шест двубоя в Лигата на нациите.

Равносметка

Изводът е, че няма голямо значение дали треньорът ще е нашенец или иде от друга държава. Не, и ако продължаваме просто да работим за това някой да тренира отбора и да селектира повиквателните, когато наближи пауза за националните тимове.

Идеята е да изградим ясна система на работа, в която първи отбор, младежи и юноши следват един начин на игра, сходен стил и принципи, комуникират добре и вървят в един ритъм. Плюс добра координация с клубовете от човека, който е начело на цялата тази система.

Иначе - можем да извадим 50 милиона евро и да предложим 2-3-годишен договор на Гуардиола. Или пък да дадем поста на треньора на Ботев Враца или Септември. Няма никаква разлика, ако си я караме като в последните 4-5 години.

Без идея и стратегия, без дисциплина и в среда, в която думата мотивация сякаш не е позната.

Снимка: БТА

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