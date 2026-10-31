През последните месеци на няколко пъти се пишеше за негов трансфер от ПАОК в ЦСКА

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Кирил Десподов ще се завърне в ЦСКА през следващата година, твърди "Мач Телеграф".

В последната година това е поредната информация, която свързва капитана на националния отбор със завръщане на "Българска армия", но в предишните случаи такова така и не се състоя.

Десподов преминава през най-трудния момент в кариерата си и не е играл от твърде много време заради хронична травма, която трябваше да лекува доста по-дълго от очакваното.

Заради проблемите си с палеца на крака той все още не е попадал в групата на ПАОК през настоящия сезон, а последният му мач е от месец март 2026-а, когато влезе за 32 минути при загуба с 1:2 от Волос в гръцкото първенство.

Договорът на Десподов с ПАОК изтича в края на този сезон, а с оглед дългото му отсъствие той вече не попада в дългосрочните планове на солунския клуб и по всяка вероятност бъдещето му не е свързано с "орлите".

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Не е тайна, че ЦСКА от доста време проявява интерес към бившия си футболист, като сега "червените" ще могат да си осигурят услугите му като свободен агент след края на сезона или срещу символична сума през януари.

Не е изключено той да пристигне под наем през зимата, а след края на сезона вече да парафира и официално с ЦСКА.

Според "Мач Телеграф" при тези условия и липсата на трансферна сума Десподов ще си договори огромна заплата в ЦСКА и ще се превърне в най-скъпоплатеният футболист на отбора.

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