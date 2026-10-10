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Реал (Мадрид) победи Виляреал с 1:0, като феновете не останаха доволни от играта на своите любимци, но неубедитленото представяне на отбора на Жозе Моуриньо бе засенчено от поредната изцепка на Винисиус. Бразилецът вкара гол, който бе отменен, а след това той бе изгонен и вероятно тази случка ще се обсъжда доста в следващите дни.

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Играта на Реал бе далеч от блестяща преди почивката, като в първите двадесетина минути Виляреал владееше повече и търсеше начини да пробие защитата на столичани. След това обаче нещата се промениха и домакините бяха отборът, който пое инициативата, ала без какъвто и да било успех в предни позиции - футболистите в жълто бяха дисциплинирани и отлично подредени в защитна фаза. Най-доброто положение бе при корнер пет минути преди края, когато Ибрахима Конате стреля с глава над вратата, а "Сантиаго Бернабеу" изпрати своите с освирквания на почивката.

След почивката в светвлината на прожекторите стъпи едно от новите попълнения - Ян Диоманде, който реализира дебютното си попадение за "лос бланкос" след 125-милионния трансфер през лятото.

Националът на Кот д'Ивоар получи пас зад защитата от Килиан Мбапе и вкара, но трябваше да изчака проверка на ВАР, след като първоначално бе отсъдена засада. Все пак такава нямаше - 1:0.

Снимка: Getty Images

20 минути преди края Винисиус напомни за себе си и то не с футболни изпълнения. Седмицата вкара след асистенция на Белингам, ала голът бе отменен, след като бразилската звезда бе издърпал за косата Нейтън Салиба в изграждането на атаката, завършила с попадение.

Разбира се, Вини Жуниор не бе доволен и даде това да се разбере, но съдията бе категоричен след прегледа на ситуацията на ВАР.

Така бразилецът прекара само двадесетина минути на терена, след като велзе в игра в 52-ата и бе изгонен в 74-ата.

С днешните три точки Реал се изкачи до трето място - с 18 в актива си, докато "жълтата подводница" е на десето място с 10 по-малко.

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