16002 Снимка: GettyImages

Португалският национален отбор и феновете почетоха подобаващо Кристиано Роналдо преди първия мач след неговото оттегляне от селекцията, но не и на терена, където изядоха исторически бой от Дания в Лигата на нациите.

"Червения динамит" разби иберийците с 4:1 насред Брага в двубой, който трябваше да е специален за домакините и който трябваше да даде старт на една съвсем нова ера без великия №7.

Всички играчи на Португалия в знак на почит излязоха с фланелки на Кристиано Роналдо, а феновете показаха фантастична хореография с надпис "благодарим ти, капитане".

Освен обаче слабото представяне на терена, имаше още един спорен елемент. Фланелката с №7 е наследена от не особено известния млад футболист Карлос Форбс, играч на белгийския Брюж.

Спортно-технически тежката загуба няма особено значение за класирането, тъй като Португалия убедително държеше и продължава да държи първата позиция в Група 4 на Дивизия "А" в Лигата на нациите с актив от 12 точки. Дания го доближи максимално на второто място с 9 точки и все пак има математически шанс да го измести в последния кръг.

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В него Дания играе с Норвегия, а Португалия с Уелс.

Снимка: GettyImages

"Червения динамит" поведе с дузпа в края на първото полувреме. Тя бе отсъдена за игра с ръка на Рубен Диаш, а точен от бялата точка бе Пиер-Емил Хойберг.

В 49-ата минута Расмус Хойлунд вкара за 2:0 след асистенция на Микел Далмсгард и продължи да е кошмар за иберийците, отбелязвайки им в пореден мач. Не само това - той отбеляза отново в 57-ата минута с красив удар от воле, за да покачи на 3:0.

В 75-ата минута Йоаким Андерсен също вкара хубав гол с глава за 4:0, а в самия край ветеранът Бернардо Силва върна гол за домакините.

Снимка: GettyImages

Португалският национален отбор не беше губил с три или повече гола разлика в официален мач от Мондиал 2014, тогава с 0:4 от бъдещия шампион Германия. За загуба с подобен резултат у дома пък трябва да се върнем до 2003 година.

В другите мачове от турнира:

Северна Ирландия - Украйна 1:0

Австрия - Република Ирландия 1:0

Румъния - Полша 2:1

Швеция - Босна и Херцеговина 3:2

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.