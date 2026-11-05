Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Футболната федерация на Португалия излезе с реакция след новината, че Кристиано Роналдо се оттегля от националния тим.

Най-великия футболист в историята на страната сам обяви решението си в социалните мрежи, като оттеглянето му се случва без прощален мач.

Краят настъпи: Кристиано Роналдо обяви оттеглянето си от националния отбор
Виж още Краят настъпи: Кристиано Роналдо обяви оттеглянето си от националния отбор

Той няма да бъде част от отбора за предстоящите мачове в Лигата на нациите, макар да имаше повиквателна от селекционера Жорже Жезус, с когото бяха в меко казано обтегнати отношения.

Федерация използва официалния си сайт, за да благодари на Роналдо и написа:

"С дълбоки поздравления и огромно възхищение, федерацията изразява публична благодарност за изключителния път на Кристиано Роналдо в служба на страната. Освен че е върховен спортист, нашият капитан беше вдъхновяващ лидер, пример за отдаденост и върховен символ на душата на националния отбор.

Неговото наследство надхвърля границите на футболния терен - той издигна името на Португалия и вдъхнови поколения млади хора. Федерацията отказва да позволи това сбогуване да се случи без почитта, която той заслужава, и сме решени да организираме подобаващо събитие, на което цялата страна и феновете да могат да го аплодират още веднъж".

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Убийството на йоркито Кнопа изкара стотици на протест в центъра на София (снимки) Днес
Убийството на йоркито Кнопа изкара стотици на протест в центъра на София (снимки)
28949
Луд го прави! Антоанет Пепе юрка до дупка Иво Карамански-син във "Фермата" Лайф
Луд го прави! Антоанет Пепе юрка до дупка Иво Карамански-син във "Фермата"
6423
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро Бизнес
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро
32235
Бивш шеф по сигурността на Meta определи AI агента Muse като "безумен риск" IT
Бивш шеф по сигурността на Meta определи AI агента Muse като "безумен риск"
1677
Анри Троая - великият биограф на величията Impressio
Анри Троая - великият биограф на величията
2702
Ефектът "Любов в Рая" или "Само още малко филър": Зависимост ли е това? URBN
Ефектът "Любов в Рая" или "Само още малко филър": Зависимост ли е това?
3540
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants Trip
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants
1813
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие Вкусотии
Дженифър Лопес има слабост към едно съвсем обикновено ястие
2235
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника Zodiac
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника
573
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни Времето
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни
267