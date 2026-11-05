Португалската федерация благодари на Роналдо и му обеща събитието, което заслужава
Той ще има възможността да се сбогува с португалската публика
Футболната федерация на Португалия излезе с реакция след новината, че Кристиано Роналдо се оттегля от националния тим.
Най-великия футболист в историята на страната сам обяви решението си в социалните мрежи, като оттеглянето му се случва без прощален мач.
Той няма да бъде част от отбора за предстоящите мачове в Лигата на нациите, макар да имаше повиквателна от селекционера Жорже Жезус, с когото бяха в меко казано обтегнати отношения.
Федерация използва официалния си сайт, за да благодари на Роналдо и написа:
"С дълбоки поздравления и огромно възхищение, федерацията изразява публична благодарност за изключителния път на Кристиано Роналдо в служба на страната. Освен че е върховен спортист, нашият капитан беше вдъхновяващ лидер, пример за отдаденост и върховен символ на душата на националния отбор.
Неговото наследство надхвърля границите на футболния терен - той издигна името на Португалия и вдъхнови поколения млади хора. Федерацията отказва да позволи това сбогуване да се случи без почитта, която той заслужава, и сме решени да организираме подобаващо събитие, на което цялата страна и феновете да могат да го аплодират още веднъж".