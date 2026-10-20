Негови асистенти са Хосе Наранхо и Диего Санчес Рохо. Четвърти съдия е Хосе Луис Мунуера.
ВАР е Хавиер Иглесиас Виянуева, а АВАР е Алехандро Мунис Руис.
Ернандес Ернандес ръководи през лятото на 2025 година мача реванш от третия квалификационен кръг на Шампионска лига между Ференцварош и Лудогорец, който завършва 3:0 в полза на унгарския шампион. Първата среща в Разград приключва при 0:0.
Мачът в Будапеща предизвиква сериозни претенции от страна на Лудогорец заради спорни отсъждания, включително отменен редовен гол на Ивайло Чочев през първото полувреме и неотсъдена дузпа през втората част.