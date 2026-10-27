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Майкъл Карик ще остане начело на Манчестър Юнайтед поне за предстоящото гостуване на Челси в събота, съобщава BBC. Ръководството на клуба е решило да даде още един шанс на 45-годишния специалист въпреки катастрофалното начало на сезона.

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"Червените дяволи" се намират само на една позиция над зоната на изпадащите във Висшата лига, а поражението с 0:3 от Борнемут на "Олд Трафорд" в неделя допълнително засили спекулациите около бъдещето на наставника.

Юнайтед няма победа в последните си осем мача във всички турнири, а от началото на кампанията е спечелил само една от осемте си срещи в първенството.

Според информацията ръководството вече е обсъждало възможността за треньорска смяна, като сред разглежданите варианти са бившият мениджър на Нюкасъл Еди Хау и бившият селекционер на Германия Юлиан Нагелсман.

Въпреки това Карик е получил уверение, че ще има възможност да подобри резултатите на отбора. Бившият английски национал проведе тренировката днес (вторник) и ще води тима срещу Челси на "Стамфорд Бридж".

Напрежението в клуба се засили и след критиките от страна на футболистите. Защитникът Лисандро Мартинес обвини ръководството в недостатъчни инвестиции след загубата с 0:2 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига по-рано този месец. Капитанът Бруно Фернандеш пък публично разкритикува тактическите решения на Карик след тежкото поражение с 1:4 от Комо в следващия европейски двубой. Португалецът остана на резервната скамейка срещу Борнемут и не се появи в игра.

Любопитното е, че въпреки слабите резултати привържениците на "Олд Трафорд" продължават да подкрепят наставника. След загубата от Борнемут феновете скандираха името му, докато той се прибираше към тунела, но впоследствие освиркаха футболистите.

Предстоящото гостуване на Челси се очертава като поредно сериозно изпитание за Карик, който ще се опита да прекъсне негативната серия и да стабилизира поне за момент положението си начело на Манчестър Юнайтед.

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