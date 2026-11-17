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Бившият швейцарски футболист Рамон Вега, който също обяви кандидатурата си за президент на ФИФА, отправи остри критики към шефа на Френската футболна федерация Филип Диало, който бе излъчен от УЕФА в понеделник за основен конкурент за поста на върха на световния футбол на Джани Инфантино. Изборът ще се проведе в мароканския град Рабат на 18 март.

"Какъв фарс! Той е поставено лице, може би от самия Инфантино. Това е срам за европейския футбол!", написа Вега в социалните мрежи. "Нека да бъдем ясни - не всички европейски федерации поддържат тази инициатива. Европа е изцяло разделена зад кулисите, но ръководителите продължават да имитират, че има някакво единство. Това е срамно послание на лидерите. Европейският футбол заслужава нещо много по-добро от това", добави Рамон Вега.

Рамон Вега обяви, че се кандидатира още през октомври, но той трябва да получи одобрение поне на пет федерации в света, за да участва в изборите. Същото се отнася и за почетния президен на Японската футболна федерация Козо Ташима.

"Филип Диало разполага с голям опит на всички нива на футбола. Той е ръководил организация, която представлява професионалните клубове, както и е бил в инстанциите, които разрешават конфликти във ФИФА. Той е президент на Френската футболна федерация и член на Изпълнителния комитет на УЕФА от 2023 година", се казва в позиция на европейската централа.

Много изненадан от кандидатурата на Филип Диало остана и бившият президент на Френската федерация Ноел Льо Грае.

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"Вие се шегувате? Много съм учуден, не знам какво да ви кажа. Ако той има аргументи да помогне на световния футбол, добре", каза той пред радио "Монте Карло".

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.