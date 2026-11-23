Потвърдиха домакинствата за две от предстоящите световни първенства по футбол за жени
Разнообразие от държави ще приемат най-добрите футболистки в света
Международната футболна федерация (ФИФА) одобри съвместната кандидатура на Съединените щати, Мексико, Коста Рика и Ямайка за домакинство на Световното първенство за жени през 2031 година на извънредно заседание, проведен онлайн от Цюрих.
Бе потвърдено още, че Англия, Северна Ирландия, Шотландия и Уелс ще бъдат домакини на турнира през 2035-а.
Двете кандидатури бяха единствени и бяха приети с акламация , след като ФИФА ограничи възможността за домакинство през 2031 година до асоциации от Африка и КОНКАКАФ, а за изданието през 2035-а - до такива от Африка и Европа.
Първенството през 2031 година ще бъде първият Световен шампионат за жени, организиран съвместно от четири държави, както и третият, който ще се проведе в Северна Америка.
"Заедно с ФИФА сме решени да организираме турнир от световна класа и ще използваме тази историческа възможност, за да ускорим развитието на женския футбол по целия свят", заяви президентът на Футболната федерация на САЩ Синди Парлоу Коун.
Турнирът през 2035 година ще бъде първият Мондиал за жени, който ще се състои в Обединеното кралство.
"Както подчертавахме по време на цялата ни кампания, искаме това да бъде "вашето" Световно за жени - първенство за всички. Заедно ще отпразнуваме силата на женския футбол, ще вдъхновим следващото поколение и ще обединим фенове от всяко кътче на планетата", коментира председателят на Английската футболна асоциация Деби Хюит.
В турнира през 2031-а за първи път ще участват 48 отбора, а същият формат ще бъде запазен и за изданието през 2035 година - 12 групи по четири отбора, последвани от елиминационна фаза, започваща от 1/16-финали.
Мондиал 2027 при жените ще се проведе догодина в Бразилия (от 24 юни до 25 юли) и ще бъде първият, организирано в Южна Америка.