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Международната футболна федерация (ФИФА) одобри съвместната кандидатура на Съединените щати, Мексико, Коста Рика и Ямайка за домакинство на Световното първенство за жени през 2031 година на извънредно заседание, проведен онлайн от Цюрих.

Бе потвърдено още, че Англия, Северна Ирландия, Шотландия и Уелс ще бъдат домакини на турнира през 2035-а.

Двете кандидатури бяха единствени и бяха приети с акламация , след като ФИФА ограничи възможността за домакинство през 2031 година до асоциации от Африка и КОНКАКАФ, а за изданието през 2035-а - до такива от Африка и Европа.

Първенството през 2031 година ще бъде първият Световен шампионат за жени, организиран съвместно от четири държави, както и третият, който ще се проведе в Северна Америка.

"Заедно с ФИФА сме решени да организираме турнир от световна класа и ще използваме тази историческа възможност, за да ускорим развитието на женския футбол по целия свят", заяви президентът на Футболната федерация на САЩ Синди Парлоу Коун.

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Турнирът през 2035 година ще бъде първият Мондиал за жени, който ще се състои в Обединеното кралство.

"Както подчертавахме по време на цялата ни кампания, искаме това да бъде "вашето" Световно за жени - първенство за всички. Заедно ще отпразнуваме силата на женския футбол, ще вдъхновим следващото поколение и ще обединим фенове от всяко кътче на планетата", коментира председателят на Английската футболна асоциация Деби Хюит.

В турнира през 2031-а за първи път ще участват 48 отбора, а същият формат ще бъде запазен и за изданието през 2035 година - 12 групи по четири отбора, последвани от елиминационна фаза, започваща от 1/16-финали.

Мондиал 2027 при жените ще се проведе догодина в Бразилия (от 24 юни до 25 юли) и ще бъде първият, организирано в Южна Америка.

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