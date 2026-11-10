Праправнукът на Мусолини ще остане дълго в Лацио
Романо Флориано Мусолини подписа нов договор
Лацио обяви продължаването на договора на защитника Романо Флориани Мусолини. Новото споразумение на 23-годишния футболист е до 2031 година.
Футболистът е правнук на бившия италиански диктатор Бенито Мусолини.
Играчът е продукт на младежката система на Лацио. Той се включи в основния състав през 2021 г.
Защитникът игра и под наем в Пескара, Юве Стабия и Кремонезе. През сезон 2026/27 той изигра 11 мача за Лацио в Серия А, отбелязвайки един гол.