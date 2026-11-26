16777 Снимка: Getty Images

Фенове на "Левски" са били пребити с тръби в хотела им в Марсилия, информират френските медии.

Довечера от 19:45 часа българският шампион излиза срещу местния Олимпик в двубой от Лига Европа.

"Сините" запалянковци са били атакувани в хотел NH Colection, като се е наложило след това да идва линейка.

Нападателите използвали метални тръби и боксове, а трима души са в болница.

"Бяха с палки, показваха, че имат ножове, причакали ни с въпроси "от кой отбор сте?", "българи ли сте?". Ние се опитахме да смекчим положението. Бяхме петима души, трима тръгнаха да бягат. Мен ме удариха няколко пъти по главата, след което, гонен от тях с палки, тръгнах да тичам, запалиха сигнални ракети..." - разказа Йордан Трифонов, който е един от пострадалите.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Друга българска група е била причакана край местен магазин и ограбена.

Цяла вечер из града обикаляли местни групировка в търсене на български фенове, допълват местните издания.

Инцидентите са нещо обичайно за Марсилия, особено при международни мачове. Преди няколко седмици гръцки фенове на Олимпиакос също бяха атакувани по същия начин в хотела им.

Затова местната полиция предупреди феновете на "Левски" да отседнат в други градове, но явно все пак е имало изключения.

За избягване на нови инциденти агитката на родния тим довечера ще се придвижва организирано и под полицейска охрана към стадион "Велодром".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.