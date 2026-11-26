Пребиха с тръби фенове на "Левски" в хотела им в Марсилия преди евромача
Полицейски ескорт за българските запалянковци до стадиона
Фенове на "Левски" са били пребити с тръби в хотела им в Марсилия, информират френските медии.
"Левски"
Довечера от 19:45 часа българският шампион излиза срещу местния Олимпик в двубой от Лига Европа.
"Сините" запалянковци са били атакувани в хотел NH Colection, като се е наложило след това да идва линейка.
Нападателите използвали метални тръби и боксове, а трима души са в болница.
"Бяха с палки, показваха, че имат ножове, причакали ни с въпроси "от кой отбор сте?", "българи ли сте?". Ние се опитахме да смекчим положението. Бяхме петима души, трима тръгнаха да бягат. Мен ме удариха няколко пъти по главата, след което, гонен от тях с палки, тръгнах да тичам, запалиха сигнални ракети..." - разказа Йордан Трифонов, който е един от пострадалите.
Друга българска група е била причакана край местен магазин и ограбена.
Цяла вечер из града обикаляли местни групировка в търсене на български фенове, допълват местните издания.
Инцидентите са нещо обичайно за Марсилия, особено при международни мачове. Преди няколко седмици гръцки фенове на Олимпиакос също бяха атакувани по същия начин в хотела им.
Затова местната полиция предупреди феновете на "Левски" да отседнат в други градове, но явно все пак е имало изключения.
За избягване на нови инциденти агитката на родния тим довечера ще се придвижва организирано и под полицейска охрана към стадион "Велодром".