Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

ПСЖ показа на моменти футбол със свръхзвукова скорост, за да спечели убедително гостуването си на Манчестър Сити в Шампионската лига - 4:2. Резултатът можеше да е още по-изразителен, като гостите водеха с 3:0 и 4:1 в хода на двубоя.

Шампионска лига

В ложите в Манчестър бе и Пеп Гуардиола, който спази обещанието си да иде да подкрепи отбора на Сити в първото домакинство след публикуването на решението, че клубът е виновен за 114 от 115 обвинения във финансови измами.

Задават се кошмарни санкции, но засега тече обжалване и "гражданите" продължават да преследват победи на терена.

Гуардиола обаче видя стряскащо първо полувреме, в което Сити уж владееше топката, а головете падаха в неговата врата. Дезире Дуе откри в 13-ата минута, като при неговия далечен удар Джанлуиджи Донарума можеше да се намеси и по-добре.

Само 100 секунди по-късно Дуе сервира топката на Усман Дембеле за 0:2. А в 32-рата минута нещата станаха класически с гол на Витиня.

Играчите на Сити след поредния гол във вратата им
Играчите на Сити след поредния гол във вратата им Снимка: Getty Images

След паузата Ерлинг Холанд с глава върна едно попадение, но почти веднага нова грешка на Донарума даде пак три гола аванс на гостите. Италианският страж не успя да избие удар на Аклиуш, а топката падна зад гърба му в мрежата за 1:4.

Пак Холанд наниза в мрежата второто попадение за домакините. Но сили за обрат нямаше, а отборът, спечелил два пъти поред последните две издания на Шампионската лига, контролираше събитията.

В последните секунди Феран Торес изпусна и дузпа за 5:2, но това се оказа без значение.

ПСЖ е с 6 точки след 2 мача в Шампионската лига и оглави класирането с голова разлика от 10-3. Сити остава 17-и с три точки.

В следващия кръг на 20 октомври:

Сити - АЕК, ПСЖ - Барселона. 

Гуардиола изгледа мача от ложите в Манчестър
Гуардиола изгледа мача от ложите в Манчестър Снимка: Getty Images

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126240
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
5076
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4118
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2069
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3255
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1159
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1467