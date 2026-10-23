Онзи мач на "Олд Трафорд" остава един от най-шокиращите във Висшата лига

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На 23 октомври 2011-та, преди точно 15 години, Манчестър Сити заплашително показа на феновете на Висшата лига, че вероятно започва неговата ера в английската Висша лига. Така и се случи.

В същия ден "гражданите" на мениджъра Роберто Манчини постигнаха една от най-значимите си победи в своята история дотогава - 6:1 като гост на Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд".

Въпросният двубой има голяма историческа стойност в контекста на първата шампионска титла за Сити от 1968 година и разбира се събитията от последните седмици. Събития, разкрили измамни практики, благодарение на които са постигани подобни резултати.

Онзи двубой на "Олд Трафорд" беше от деветия кръг на Висшата лига след силен старт и на двата отбора. Сити беше лидер с 22 точки, на две пред Юнайтед, като и двата отбора нямаха загуба до онзи момент.

Любопитно е, че предишният им сблъсък в дома на Юнайтед също беше исторически, защото Уейн Рууни вкара онзи магически гол със задна ножица, за да донесе победата на своите с 2:1. В началото на сезона пък "червените дяволи" победиха и във финала за Суперкупата на Англия с 3:2.

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Снимка: GettyImages

Пред над 75 хиляди души обаче Юнайтед на Сър Алекс Фъргюсън изигра един от най-срамните мачове в историята си, а нищо не предвещаваше това.

Сити поведе с гол на Марио Балотели в 22-ата минута, за да може скандалният нападател да покаже емблематичния надпис под екипа си - Why Always Me ("Защо винаги аз") в директна атака към английските медии, които обичаха да отразяват неговите изцепи извън терена.

Всичко за Юнайтед се обърка в 47-ата минута, когато Джони Еванс беше изгонен за фаул срещу Балотели, а след час игра италианецът вкара втория си гол.

До края на мача беше стрелбище пред вратата на "червените дяволи". Новото попълнение Серхио Агуеро, Един Джеко на два пъти и Бернардо Силва вкараха, като три от головете дойдоха след 88-ата минута. За Юнайтед красиво попадение вкара Дарън Флетчър. Българската звезда Димитър Бербатов остана на пейката.

Снимка: GettyImages

6:1. Сър Алекс определи резултата като най-лошия в неговата история и в бъдеще отказваше да говори за него при въпроси от журналисти. Дори не го споменава в своята автобиография. Роди се и виц, който се разказва из Англия дълго време. Съпругата на Сър Алекс го буди сутрин и му казва "ставай, седем е", а той пита: "още един ли вкараха?".

Наследството на великия шотландски треньор обаче не може да бъде изтрито от един злощастен мач, макар той да даде импулса на Сити към спечелването на шампионската титла в края на сезона, дала старт на много успехи в настоящата "арабска" ера за клуба. Тя бе постигната с драматичния гол на Серхио Агуеро в последните минути срещу Куинс Парк Рейнджърс и резултат само на по-добра голова разлика.

Сега Юнайтед претърпява срам след срам без своя велик наставник, а Сити очаква най-тежкото наказание в историята на английския футбол.

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