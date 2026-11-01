Домакинството срещу българския тим е след броени дни

516 Снимка: БТА

Панатинайкос продължава да е начело в класирането на гръцката Супер лига, след като в атинско дерби победи актуалния шампион на страната АЕК, който отстрани "Левски" в плейофа на Шампионска лига. "Детелините" загряхва за предстоящия си мач в Лигата на конференциите срещу ЦСКА с успех с 2:0.

Андрюс Тете даде летящ старт на ПАО, след като вкара още в първат минута, а пък Сантос Андино увеличи преднината на домакините рано през второто полувреме на двубоя.

За едва втори път през сезона Мартин Георгиев бе титуляр за АЕК, но бе заменен на почивката. Българският защитник има 4 мача от началото на сезона.

20 минути преди края Панатинайкос остана с 10 души - Кингс Кангуа бе изгонен с директен червено картон, ала дори и численото преимущество не позволи на "жълто-черните" да се върнат в мача.

ПАО е лидер в класирането с 24 точки, докато АЕК е пети със 17.

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Мачът между "зелените" и ЦСКА е от 22:00 часа в четвъртък.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.