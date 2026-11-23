Отборът е само на 3 точки от лидера Галатасарай

1376 Снимка: AP/БТА

Трабзонспор победи у дома Еюпспор с 1:0 в мач от 12-ия кръг на турската Суперлига.

Успехът дойде с гол на Озан Туфан още в петата минута, а след това домакините доминираха, но не вкараха повече.

Те летят в турското първенство - това е седмата им поредна победа, а с нея вече са на второ място, само на три точки зад лидера и шампион Галатасарай.

След три дни, в четвъртък, от 22:00 часа, този отбор ще се изправи срещу българския ЦСКА в София, в мач от четвъртия кръг на турнира Лига на конференциите.

Треньорът на Трабзон Томас Райс, работил за месец в Лудогорец на старта на сезона, стана първият чуждестранен наставник в историята на клуба, спечелил 7 поредни шампионатни мача.

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"Отиваме в България за точки", каза само по повод на предстоящия двубой Райс.

Неговият отбор има 6 в Лигата на конференциите, докато ЦСКА е с 1.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.