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Трабзонспор победи у дома Еюпспор с 1:0 в мач от 12-ия кръг на турската Суперлига.
Успехът дойде с гол на Озан Туфан още в петата минута, а след това домакините доминираха, но не вкараха повече.
Те летят в турското първенство - това е седмата им поредна победа, а с нея вече са на второ място, само на три точки зад лидера и шампион Галатасарай.
След три дни, в четвъртък, от 22:00 часа, този отбор ще се изправи срещу българския ЦСКА в София, в мач от четвъртия кръг на турнира Лига на конференциите.
Треньорът на Трабзон Томас Райс, работил за месец в Лудогорец на старта на сезона, стана първият чуждестранен наставник в историята на клуба, спечелил 7 поредни шампионатни мача.
Спортът е повече от резултат
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"Отиваме в България за точки", каза само по повод на предстоящия двубой Райс.
Неговият отбор има 6 в Лигата на конференциите, докато ЦСКА е с 1.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.