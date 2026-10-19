Новината е любопитна за българския фен, защото в четвъртък именно този отбор приема Левски в мач от третия кръг на основната фаза в Лига Европа.
Мачът е от 22:00 часа, а в него чехите влизат с две загуби и 0 точки, докато българският шампион вече има 1 т.
Либериецът Сампсон Дуе даде аванс на Виктория в неделя, а Кристоф Кабонго удвои още в 25-ата минута. Внимание за този нападател (на снимката горе) на Пилзен, който е на 23 г. и вече е викан в първия тим на Чехия.
В първенството е сред водещите голмайстори с 5 попадения за сезона.
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Босненецът Амар Мемич направи 0:3 в 53-ата минута и всичко изглеждаше решено.
Яблонец обаче върна два гола до 83-ата минута и гостите потрепериха за трите точки.
В класирането Виктория Пилзен върви много зле за своите стандарти - девети с 16 точки от 11 мача, като изостава на 11 от лидера Славия Прага.