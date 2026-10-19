Съперникът на "червените" е четвърти в класирането

1926 Снимка: Getty Images

Нордшеланд направи 3:3 с Лингби в мач от 11-ия кръг на датското първенство и остана на четвърто място в класирането.

Този отбор ще приеме ЦСКА в четвъртък, в мач от втория кръг на Лигата на конференциите.

Мачът е от 19:45 часа наше време, а съперникът на "червените" записа първата си точка в турнира на старта с 1:1 като гост на Хартс. ЦСКА падна от Монако с 1:2 и няма актив.

В неделя Нордшеланд изоставаше с 0:3 до 71-вата минута на гостуването срещу последния в класирането на датската лига, но три гола за 6 минути върнаха в играта съперника на "червените".

Вкараха Джъстин Янсен, Малте Хейде, както и десният атакуващ халф-бек Рунар Норхайм (в бяло на снимката горе), който направи знаменит мач - освен попадението даде и две асистенции за другите два гола на своя отбор.

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Така Нордшеланд се спаси от загуба и остава четвърти в класирането с 19 точки, на 6 от лидера Копенхаген.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.