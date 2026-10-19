Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Нордшеланд направи 3:3 с Лингби в мач от 11-ия кръг на датското първенство и остана на четвърто място в класирането.

ЦСКА

Този отбор ще приеме ЦСКА в четвъртък, в мач от втория кръг на Лигата на конференциите.

Мачът е от 19:45 часа наше време, а съперникът на "червените" записа първата си точка в турнира на старта с 1:1 като гост на Хартс. ЦСКА падна от Монако с 1:2 и няма актив.

В неделя Нордшеланд изоставаше с 0:3 до 71-вата минута на гостуването срещу последния в класирането на датската лига, но три гола за 6 минути върнаха в играта съперника на "червените".

Вкараха Джъстин Янсен, Малте Хейде, както и десният атакуващ халф-бек Рунар Норхайм (в бяло на снимката горе), който направи знаменит мач - освен попадението даде и две асистенции за другите два гола на своя отбор.

Така Нордшеланд се спаси от загуба и остава четвърти в класирането с 19 точки, на 6 от лидера Копенхаген.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки) Днес
Докараха в СДВР тримата арестувани за убийството на Слави Бинев (снимки)
126240
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на тронове" Лайф
Майката на драконите на 40: Тя преживя две мозъчни аневризми и спечели собствената си "Игра на троно...
5076
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ Бизнес
Тръмп обяви нов автомобилен завод на "Ауди" за над 4 млрд. долара в САЩ
4118
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК Impressio
Вижте кой спечели билети за световноизвестния оркестър "100-те унгарски цигулки" в Зала 1 на НДК
2069
Емоции на три колела в Амстердам Trip
Емоции на три колела в Амстердам
3255
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни Вкусотии
Оставихте сварените макарони на плота? След колко часа вече не са безопасни
1159
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад Времето
Слънчев ще бъде изборният ден, часовникът се върна час назад
1467