Четири удара в гредата, милион гледания и една реклама, която превърна бразилския магьосник в интернет сензация много преди инфлуенсърите

426 Снимки: Getty Images

Ако днес някой ви каже, че футболист е събрал един милион гледания в интернет, вероятно ще го погледнете с онова снизходително изражение, с което поколението Z посреща човек, гордеещ се, че някога е имал профил в MySpace. Един милион? Моля ви се. В епохата, в която дори видеа с котки, които падат от дивана, могат да натрупат подобна аудитория, числото звучи почти обидно скромно. Само че през 2005 година един милион гледания са нещо като да напълниш десет пъти "Камп Ноу", без да продадеш нито един билет. А човекът, който го прави, не е технологичен предприемач, интернет комик или тийнейджър с добра камера. Той е бразилец с широка усмивка, буйна коса и два крака, които очевидно не са получили инструкции как да се подчиняват на законите на физиката.

Казва се Роналдиньо. И много преди някой да измисли професията "създател на съдържание", той вече е създал съдържание, което светът не може да спре да гледа.

Четири удара, една греда и интернет, който още не знае какво го чака

Връщайки се към есента на 2005 година, трябва да си представим интернет, който все още не прилича на днешния шумен дигитален мегаполис. YouTube е създаден само няколко месеца по-рано, Facebook е далеч от глобалното си господство, Instagram дори не съществува, а TikTok е толкова далеч в бъдещето, че спокойно би могъл да бъде име на часовник от китайски магазин.

Роналдиньо срещу Бетис за Суперкупата на Испания на „Камп Ноу“, 20 август 2005 г. По онова време магията му вече се разпространява от фен на фен, много преди ерата на TikTok и Reels. Снимка: Luis Bagu/Getty Images

Точно тогава Nike пуска реклама, която на пръв поглед не предлага нищо революционно. Роналдиньо е на тренировъчното игрище на Барселона, получава куфарче с нови футболни обувки, обува ги и започва да жонглира с топката. Дотук всичко изглежда съвсем нормално, поне според стандартите на човек, за когото жонглирането е приблизително толкова трудно, колкото за останалите да си завържат връзките.

После идва моментът, в който нормалното приключва.

Заставайки пред наказателното поле, бразилецът изпраща топката право в напречната греда. Тя се връща към него, без да докосне тревата, той я овладява и повтаря упражнението. После отново. И още веднъж. Четири последователни удара, четири срещи с гредата и нито едно падане на топката на земята.

Камерата продължава да снима, сякаш операторът също не е сигурен дали току-що е станал свидетел на футболно изпълнение, или на нарушение на няколко природни закона.

Рекламата, озаглавена Touch of Gold, се превръща в първото видео в YouTube, достигнало един милион гледания. А заедно с рекорда се ражда и един от най-обсъжданите въпроси в ранната история на футболните клипове: истинско ли е това, или някой много умело ни будалка?

Роналдиньо жонглира с топката на тренировка преди финала на Шампионската лига срещу Арсенал в Париж, 16 май 2006 г. Подобни изпълнения го превръщат в интернет сензация много преди TikTok. Снимка: Shaun Botterill/Getty Images

Първият футболен интернет детективски сериал

Днес вероятно щяхме да отворим коментарите и за около седем секунди да прочетем няколко хиляди категорични експертни мнения, половината от които написани от хора, които никога не са ритали топка извън училищния двор. През 2005 година обаче интернет разследването протича по-бавно, по-романтично и, да си признаем, доста по-забавно.

Едни гледат клипа десетки пъти, търсейки следи от монтаж. Други се опитват да пресъздадат изпълнението, най-често с резултат, който вероятно не радва собствениците на близките прозорци. Трети са убедени, че ако има човек на планетата, способен да направи подобно нещо, това непременно е Роналдиньо. Именно тук се крие гениалността на рекламата. Тя не просто показва футболист с нови обувки, а създава загадка, която зрителите доброволно разпространяват. Вместо да обяснява колко добър е продуктът, Nike оставя публиката да спори колко добър всъщност е човекът, който го носи.

Роналдиньо представя новия резервен екип на Барселона в рекламна фотосесия на Nike, 21 юни 2006 г. Оранжевият дизайн е вдъхновен от екипа, с който каталунците печелят първата си Купа на европейските шампиони през 1992 г. Кадърът е част от фотомонтаж, предоставен от Nike. Снимка: Nike via Getty Images

Разбира се, клипът е рекламен спектакъл, а не документално доказателство за четири напълно непрекъснати удара в гредата. Но това изобщо не намалява значението му. Защото истинското чудо не е дали топката е докоснала земята, а колко хора са поискали да гледат отново, за да се уверят със собствените си очи.

Роналдиньо успява да направи нещо, което маркетинговите отдели ще се опитват да възпроизведат години наред - превръща рекламата в разговор, а разговора в глобално събитие.

Преди да имаме последователи, имахме приятели в MSN Messenger

Спомняте ли си времето, когато изпращането на линк беше почти интимен жест? Когато някой ви пишеше в MSN Messenger "Виж това!!!", а трите удивителни бяха достатъчна гаранция, че предстои нещо важно? Когато видеата зареждаха бавно, качеството им беше съмнително, но ентусиазмът на човека отсреща компенсираше всяка липсваща резолюция?

Germany. (Photo by Nike via Getty Images) Роналдиньо представя традиционния синьо-червен домакински екип на Барселона в рекламна фотосесия на Nike, 21 юни 2006 г. Кадърът е част от специален фотомонтаж, предоставен от спортния гигант, в периода, когато бразилецът е едно от най-разпознаваемите лица на световния футбол. Снимка: Nike via Getty Images

В онзи интернет популярността не се разпределяше от безкраен алгоритмичен поток, който знае какво ще харесате, преди самите вие да сте го разбрали. Тя пътуваше от човек на човек, през форуми, блогове, електронни писма и чатове, в които футболните фенове си разменяха голове, финтове и клипове с подозрителни имена от рода на "Ronaldinho AMAZING skills BEST EVER".

Натискайки бутона за изпращане, всеки потребител се превръщаше в своеобразен доброволен разпространител на футболната магия. Нямаше нужда от рекламна агенция, която да му обясни защо трябва да сподели видеото. Достатъчно беше да го изгледа.

Роналдиньо отговаря на въпроси на журналисти по време на пресконференция преди церемонията по връчването на наградите на ФИФА за най-добър футболист в света, състояла се в Операта на Цюрих, Швейцария, на 19 декември 2005 г. Същата вечер бразилецът печели Снимка: Clive Mason/Getty Images

Това е и една от причините Роналдиньо да се превърне в толкова важна фигура за ранната дигитална футболна култура. Неговите изпълнения можеха да съществуват самостоятелно, откъснати от контекста на мача, от класирането и дори от крайния резултат.

За да се възхитиш на един негов финт, не беше необходимо да знаеш дали Барселона е спечелила. Понякога дори не беше необходимо да разбираш особено от футбол. Достатъчно беше да видиш как защитникът тръгва в една посока, топката поема в друга, а Роналдиньо, усмихвайки се, сякаш вече знае края на шегата, продължава напред.

Роналдиньо жонглира с топката на „Камп Ноу“ преди Ел Класико срещу Реал Мадрид, 20 декември 2007 г. За него дори тренировката е шоу, достойно за милиони гледания в интернет. Снимка: Jasper Juinen/Getty Images

Футболист, създаден за Reels

Има нещо почти пророческо в начина, по който Роналдиньо играеше футбол. Днешната икономика на вниманието обожава кратките, зрелищни и лесни за споделяне моменти, които не изискват дълго въведение. А бразилецът произвеждаше точно такива моменти с удивителна лекота, без изобщо да подозира, че един ден те ще се превърнат в отделна индустрия.

Едно подаване без поглед, при което топката стига до съотборника, докато очите на Роналдиньо са насочени към съвсем друго място. Една "еластико" комбинация, която кара противника да преосмисли професионалния си избор. Едно докосване с пета, което не просто променя посоката на атаката, а създава усещането, че футболът за миг е решил да се пошегува със собствените си правила.

Роналдиньо си почива след тренировка на Барселона в „Ла Масия“, 10 май 2006 г. В епохата преди социалните мрежи бразилецът вече е глобална интернет сензация. Снимка: Denis Doyle/Getty Images

Всичко това днес би било идеален материал за кратки видеа. Само че Роналдиньо не играеше така, за да произведе клип. Клипът се раждаше, защото той играеше така.

Разликата е огромна.

В съвременния спорт все повече футболисти имат внимателно изградени дигитални образи, професионални екипи за социалните мрежи и комуникационни стратегии, които превръщат почти всеки момент от живота им в потенциална публикация. При Роналдиньо образът идваше преди стратегията. Усмивката беше истинска част от присъствието му на терена, а не предварително планиран елемент от личния бранд.

Роналдиньо на пресконференция в Йоханесбург преди приятелския мач на Барселона срещу Мамелъди Съндаунс, 19 юни 2007 г. Футболната му магия вече е прекосила границите на стадионите и е завладяла интернет. Снимка: Lefty Shivambu/Gallo Images/Getty Images

И ако някой се съмнява колко силно въздействие може да има подобна автентичност, достатъчно е да си припомни онези аплодисменти на "Сантяго Бернабеу" през ноември 2005 година, когато дори привържениците на Реал Мадрид стават на крака след двата му гола за Барселона.

Трудно е да си представим по-впечатляващ показател за популярност. И то без нито един лайк.

Ако Роналдиньо беше на 25 днес...

Представете си за момент, че най-силните години на бразилеца не съвпадаха с раждането на YouTube, а с днешния свят на TikTok, Instagram и глобалните спортни платформи.

Вероятно всяка негова тренировка щеше да се превръща в съдържание. Финтовете му щяха да имат собствени хаштагове, а децата по целия свят щяха да се опитват да повторят движенията му в предизвикателства, чийто брой никой не би могъл да преброи. Един гол срещу Челси или Реал Мадрид щеше да бъде гледан от десетки милиони хора, преди самият футболист да се е прибрал от стадиона.

Сигурно щеше да има и неизбежните спорове дали Роналдиньо е по-добър от Меси, дали техниката му е по-впечатляваща от тази на Неймар и дали един негов финт заслужава повече внимание от три гола на някой друг.

Впрочем тези спорове съществуват и днес, което само доказва колко малко са се променили футболните фенове, независимо колко много са се променили платформите, в които спорят.

Роналдиньо в действие срещу Бетис за Суперкупата на Испания на „Камп Ноу“, 20 август 2005 г. Финтовете му вече обикалят интернет, преди светът да познава думата „вайръл“. Снимка: Laurence Griffiths/Getty Images

Но най-интересното е друго. Роналдиньо вероятно щеше да бъде огромна интернет звезда, без да се налага да променя почти нищо в поведението си. Нямаше нужда да измисля танци, да следва тенденции или да се преструва на забавен пред камерата. Достатъчно беше да му дадат топка.

Алгоритмите се променят, но магията остава

Днес Роналдиньо продължава да присъства в дигиталния свят, макар отдавна да е приключил професионалната си кариера. Архивните му изпълнения събират нови поколения зрители, а съвременните му партньорства, сред които и това със SESAME, показват колко устойчиво може да бъде влиянието на една футболна икона, когато то не е изградено единствено върху моментната популярност.

За едни той е спомен от детството, когато футболът се гледаше по телевизията, а любимите голове се пазеха в папки на домашния компютър. За други е легендата от клиповете, които алгоритъмът поднася между две съвсем несвързани видеа. И в двата случая реакцията е удивително сходна - първо изненада, после усмивка, а накрая почти неизбежното желание да покажеш видяното на още някого.

Роналдиньо целува майка си, докато държи „Златната топка“ за най-добър футболист на Европа, на терена на „Камп Ноу“ преди двубоя между Барселона и Севиля, 11 декември 2005 г. Един от най-емоционалните моменти в годината, в която бразилецът покорява не само европейския футбол, но и сърцата на милиони фенове по света. Снимка: Denis Doyle/Getty Images

Преминавайки през няколко технологични епохи, Роналдиньо успя да запази нещо, което днешните създатели на съдържание непрекъснато се опитват да постигнат: способността да задържа вниманието, без да го изисква.

Защото, докато днешните звезди се състезават за секунди на екрана, той превърна няколко секунди футбол в спомен за цял живот.

Преди да има инфлуенсъри, имаше влияние. Преди да има вайръл видеа, имаше Роналдиньо. Преди алгоритъмът да решава какво заслужава да гледаме, светът вече беше решил, че иска да гледа него.

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