Президентът на Френската футболна федерация Филип Диало смята, че полемиката, родена от изказването на Килиан Мбапе за Мао Цзедун в Китай е "малко прекалена", като защити капитана на националния тим в интервю за вестник "Уест Франс".
"Видях тази полемика, която без съмнение е прекалена", запитан той за мнението му за критиките към Мбапе в азиатската държава.
"Не мисля, че Килиан е искал, по какъвто и да е начин, да засегне образа на китайския ръководител, нито да обиди народа. Вярвам, че това е полемика, която не трябва да продължава", заяви Филип Диало за френския нападател, който загуби трима спонсора в Китай след видео, което стана много популярно.
Президентът припомни, че Мбапе вече е поднесъл своите извинения. "Мисля, че Килиан много добре обясни контекста. Мисля, че трябва да спрем дотук, за да може той да продължи сезона си по най-добрия начин", добави Диало.
От Реал Мадрид и Ла Лига също поднесоха своите извинения за думите на Мбапе. От държавната телевизия в Китай CMG обявиха вече, че прекратяват излъчването на мачове от испанското първенство.