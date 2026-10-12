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Мениджърът на Арсенал Микел Артета се оплака от трупащия се брой контузии на играчите на тима.

В понеделник испанецът съобщи, че защитникът Пиеро Инкапие и полузащитникът Мартин Субименди са получили травми на тренировка след двубоя с Лийдс Юнайтед.

Особено сериозно е положението с еквадорския бранител, който е трябвало да бъде изнесен на гръб от терена от резервния вратар Илан Мелие.

"Имахме планирана тренировка за след мача с Лийдс. Тя бе за играчите, които не са взели участие в мача, за да могат те да натрупат някакъв ритъм. Но поради два нелепи инцидента загубихме двама играчи. Това е далеч от идеалното, защото и двамата са аут за утрешния мач с Лил. Надявам се утре да имаме повече информация за състоянието им, но положението с Пиеро изглежда по-сериозно", каза Артета пред медиите преди втория кръг от мачове в Шампионската лига.

Добрата новина за мениджъра на Арсенал е, че централният защитник Уилям Салиба се подобрява и може скоро да направи дебюта си през сезона. Френският национал не е играл от световното първенство през лятото, когато получи травма в гърба.

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Арсенал започна с победа с 1:0 като гост на Наполи в Шампионската лига, докато Лил пристига на "Емиратс" след поражение с 2:3 от Бетис.

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