Манчестър Сити със сигурност ще бъде без Антоан Семеньо в мача си от Шампионска лига срещу АЕК (Атина) утре вечер, а до последно участието на Ерлин Холанд също ще бъде под въпрос. "Гражданите" приемат гръцкия шампион от 22:00 часа българско време на "Етихад".
Семеньо ще отсъства дълго, след като стана ясно, че контузията на лявото коляно, кото получи срещу Ипсуич през уикенда, ще го остави извън терените в продължение на осем седмици.
Норвежкият голмайстор пък има проблеми с глезена и пропусна днешната тренировка на отбора. Останалите, които не тренираха, бяха споменатия вече Семеньо, както и Матеуш Нунеш, Нико О'Райли и Матео Ковачич.
Досега през сезона Холанд е вкарал 12 гола в 9 мача.
"Да замениш Ерлинг винаги е трудно, но имаме своите опции. Всичко зависи от това какъв план имаме за дадения мач", каза мениджърът Енцо Мареска.
И действително - Сити няма друг типичен централен нападател в състава си, а ако машината за голове наистина е аут за мача във вторник, Мареска вероятно ще сложи на върха на нападението някой измежду Фил Фоудън и лятната покупка Илиман Ндиайе. Друг вариант е Раян Черки да бъде в ролята на фалшива деветка.