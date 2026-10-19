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Манчестър Сити със сигурност ще бъде без Антоан Семеньо в мача си от Шампионска лига срещу АЕК (Атина) утре вечер, а до последно участието на Ерлин Холанд също ще бъде под въпрос. "Гражданите" приемат гръцкия шампион от 22:00 часа българско време на "Етихад".

Шампионска лига

Семеньо ще отсъства дълго, след като стана ясно, че контузията на лявото коляно, кото получи срещу Ипсуич през уикенда, ще го остави извън терените в продължение на осем седмици.

Норвежкият голмайстор пък има проблеми с глезена и пропусна днешната тренировка на отбора. Останалите, които не тренираха, бяха споменатия вече Семеньо, както и Матеуш Нунеш, Нико О'Райли и Матео Ковачич.

Досега през сезона Холанд е вкарал 12 гола в 9 мача.

"Да замениш Ерлинг винаги е трудно, но имаме своите опции. Всичко зависи от това какъв план имаме за дадения мач", каза мениджърът Енцо Мареска.

И действително - Сити няма друг типичен централен нападател в състава си, а ако машината за голове наистина е аут за мача във вторник, Мареска вероятно ще сложи на върха на нападението някой измежду Фил Фоудън и лятната покупка Илиман Ндиайе. Друг вариант е Раян Черки да бъде в ролята на фалшива деветка.

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