Решението обаче е само временно

1221 Снимка: БТА

"Ботев" (Пловдив) оповести назначението на изпълнителен директор, който обаче ще бъде само временен вариант за длъжността.

На Общо събрание на Съвета на директорите на "канарчетата", провело се вчера", е взето решение адвокат Кристиан Райчев да бъде вписан в състава на въпросния Съвет. Юристът е доктор по международно частно право и главен асистент в Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

А от миналата година е част от екипа на "Ботев", където отговаря за правните въпроси на клуба, както и международните дела пред ФИФА.

Сега ще се заеме и с длъжността на изпълнителен директор.

Заедно с Райчев в Съвета на директорите са още Димитър Демиров и Николай Илиев. Адвокатът заменя в ръководния орган Илиян Филипов.

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Собственикът на "жълто-черните" бе убит в края на септември в Пловдив.

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