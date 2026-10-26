На Общо събрание на Съвета на директорите на "канарчетата", провело се вчера", е взето решение адвокат Кристиан Райчев да бъде вписан в състава на въпросния Съвет. Юристът е доктор по международно частно право и главен асистент в Юридическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".
А от миналата година е част от екипа на "Ботев", където отговаря за правните въпроси на клуба, както и международните дела пред ФИФА.
Сега ще се заеме и с длъжността на изпълнителен директор.
Заедно с Райчев в Съвета на директорите са още Димитър Демиров и Николай Илиев. Адвокатът заменя в ръководния орган Илиян Филипов.
Спортът е повече от резултат
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Собственикът на "жълто-черните" бе убит в края на септември в Пловдив.