Световният спорт се разтресе от новината, че Кристиано Роналдо се оттегля от международния футбол и повече няма да носи екипа на Португалия.

Новината със сигурност не е изненадваща предвид събитията отпреди няколко седмици и скандалът между Роналдо и националния селекционер Жорже Жезус.

След краткото затишие обаче едва ли очакванията бяха, че сбогуването ще се случи по подобен начин и без прощален мач, но фактите са такива, а Роналдо го направи с дълго видео обръщение в социалните мрежи.

Ето и всичко, което суперзвездата на световния футбол каза към своите фенове и съотборници в емоционалното видео:

"Днес настъпи моментът да пренеса тази история в бъдещето. Решението не беше лесно, защото някои решения не се вземат само с разума. Те се вземат и със сърцето.

Един път, започнал през август 2003-а и променил живота ми завинаги, достигна своя край.

Когато се обръщам назад към всичко, което преживях с националния отбор, не виждам просто мачове, голове, рекорди или трофеи. Виждам хора. Виждам португалците, живеещи в чужбина, които за 90 минути са се чувствали малко по-близо до дома. Виждам милиони португалци, които никога не съм срещал, но които станаха част от живота ми.

Защото в крайна сметка футболът е много повече от игра. Футболът е за хората.

През цялата си кариера в националния отбор винаги съм се стремял да надхвърлям собствените си граници. Исках да побеждавам. Исках да ставам по-добър. Исках да пиша история. Винаги съм изисквал максимума от себе си. Винаги съм искал повече. Винаги съм вярвал, че можем да стигнем по-далеч. И дадох всичко от себе си за тази фланелка.

Имаше прекрасни следобеди и вечери. Имаше победи, които никога няма да забравя. Имаше и загуби, за които все още боли да си спомням. Допусках грешки. Страдах. Имаше и моменти, в които не успявах да дам на португалския народ това, което той толкова силно желаеше. Но никога не се предадох. И най-вече - никога не престанах да се гордея с честта да представлявам Португалия.

На всички треньори, ръководители, лекари, физиотерапевти, екипировчици, служители и всички останали, които работиха заедно с мен през тези години - благодаря ви. Много от вас никога не попаднаха на снимките. Но без вас нито една от тези снимки нямаше да бъде възможна.

На моето семейство - благодаря ви, че споделихте тази мечта с мен. Благодаря ви за разбирането за отсъствията, жертвите и моментите, в които националният отбор трябваше да заеме място в живота ми, което принадлежеше и на вас. Ако стигнах дотук, то е защото винаги вървяхме ръка за ръка.

А към хората на Португалия и към всеки португалец по света, където и да се намира, искам да кажа още нещо. Има един образ, който ще нося със себе си завинаги. Моментът, в който прозвучава националният химн. Поглеждам наоколо. Виждам съотборниците си. Виждам трибуните. Виждам децата, майките, бащите и бабите и дядовците. Виждам португалци, пропътували огромни разстояния само за да бъдат там. И за няколко минути всички различия между нас изчезват. Няма клубове, няма цветове, няма класи, няма професии, няма различни мнения. Има само една страст - Португалия.

Това е чувството, което ще нося със себе си до края на живота си. Днес моят път на терена с националния отбор приключва. Тръгвам си с високо вдигната глава, горд от изминатия път и с ясното съзнание, че дадох всичко от себе си за Португалия. Но никога няма да престана да бъда един от вас. Ще продължа да страдам, да подкрепям и да празнувам всяка португалска победа със своето "Сиуууууу!".

Посветих живота си на това да се превърна в най-добрия футболист в света. Днес осъзнавам, че най-голямата ми победа е била честта да представлявам най-добрата страна в света.

Благодаря ви за тези 23 години. Благодаря ви, че повярвахте в мен. Благодаря ви, че ми позволихте да изживея една мечта, започнала, когато бях просто малко момче от Мадейра, тичащo след футболната топка.

Фланелката с номер 7 ще остане. Гордостта, че съм я носил, ще бъде моя завинаги. Португалия винаги ще бъде част от мен.

Сбогом, до нови срещи."