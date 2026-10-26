Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Мачът от четвъртия кръг на Лига Европа между отборите на Рен и Олимпиакос, който е предвиден за 5 ноември, може да бъде преместен с ден по-рано. Причината е очакваните протести във Франция на въпросната дата, съобщава АФП.

17-о място за "сините", но какви са шансовете за елиминациите в Лига Европа?
Виж още 17-о място за "сините", но какви са шансовете за елиминациите в Лига Европа?

От префектурата в Рен са потвърдили пред агенцията, че "вече има разговори, за да се премести срещата". От там уточняват, че всичко това може да се направи единствено от съображения за сигурност.

Синдикатите във Франция са насрочили стачка и манифестации в цялата страната на 5 ноември, като това ще изисква много сериозно присъствие и на служителите на реда.

ОТ АФП твърдят, че мачът трябва да се играе по-скоро в сряда, на 4 ноември, въпреки че това е дата, запазена за срещите от Шампионската лига.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
4530 българи гласуваха за фолкпевицата Ваня Великова. Тя изпревари Сидеров, Томов и Расате Днес
4530 българи гласуваха за фолкпевицата Ваня Великова. Тя изпревари Сидеров, Томов и Расате
33425
Криско за сина си Дани и синдрома на Даун: Най-големите победи се случват вкъщи Лайф
Криско за сина си Дани и синдрома на Даун: Най-големите победи се случват вкъщи
18608
България ще има собствен цифров портфейл до края на годината Бизнес
България ще има собствен цифров портфейл до края на годината
2584
Тестват летяща патрулка във Флорида IT
Тестват летяща патрулка във Флорида
1857
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин Impressio
Американец, известен като "Пикасо на резбарите на тикви", отбелязва 40 години творчество за Хелоуин
6939
Потайностите на Източните Родопи: Село Жерка и призраците на едно отчаяно минало Trip
Потайностите на Източните Родопи: Село Жерка и призраците на едно отчаяно минало
8138
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора Вкусотии
От Начо до Наполеон: 15 любими храни, кръстени на истински хора
2756
Родените през тези 5 месеца се отличават с голям интелект Zodiac
Родените през тези 5 месеца се отличават с голям интелект
1062
Червен код е в сила в много региони на Гърция заради очаквани интензивни валежи и опасност от наводнения Времето
Червен код е в сила в много региони на Гърция заради очаквани интензивни валежи и опасност от наводн...
257