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Селекционерът на аржентинския национален отбор по футбол Лионел Скалони удължи договора си на поста до края на Световното първенство през 2023-а година. Новината най-напред беше съобщена от телевизия ESPN.

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Потвърди я  шефът на федерацията Клаудио Тапия.

Предишното споразумение на младия специалист изтичаше в края на календарната 2026-а година.

"Това е особен ден за цялото футболно семейство на Аржентина, защото обявяваме продължаването на съвместната ни работа с Лионел Скалони като шеф на нашия треньорски щаб на националния отбор на страната. Между първоначалните осем години и това допълнително четиригодишно удължаване, той ще стане треньорът с най-много водени световни първенства за нашата страна. И вече ще носи отговорност и за още едно след четири години", цитиран е президентът на централата пред сайта на организацията.

48-годишният специалист пое поста през 2018-а година и спечели Световното първенство през 2022-а, две титли от Копа Америка и един мач "Финалисима" срещу шампиона на Европа. Неговият отбор загуби от Испания на финала на Световното първенство това лято, а след оттеглянето от тима на Лео Меси, очакванията бяха същото да стори и Скалони.

Новината от днес обаче е, че той ще е начело на тима и за следващия Мондиал след 4 години.

Също така Скалони може да се похвали със забележителен рекорд от 107 мача: 79 победи, 18 равенства и само 10 загуби, с 231 отбелязани гола и само 57 допуснати.

Той изведе Аржентина до историческа серия от 36 мача без загуба между юли 2019 г. и ноември 2022 г.

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