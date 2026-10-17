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Пари Сен Жермен отново имаше проблеми в Лига 1 , но този път успя да стигне до победа с 3:1 при гостуването си на Страсбург . Една от причините за трудностите на парижани бе фактът, че Луис Енрике се опита да даде почивка на доста от основните си играчи. Шампионите изоставаха до 77-ата минута, но влизането на играчи като Усман Дембеле и Дезире Дуе помогна на тима да стигне до пълен обрат, въпреки че носителят на "Златната топка” пропусна дузпа в 72-ата минута.

Страсбург започна силно двубоя и организира добра атака още в третата минута. Джовани Рейна проби и намери Есуго , който стреля над вратата. Домакините организираха още някои добри нападения, но ПСЖ постепенно започна да влиза в мача. Гостите обаче получиха гол в 15-ата минута. Страсбург спечели топката в половината на съперника, Ясин намери Рейна и той откри резултата. Домакините започнаха да действат все по-дефанзивно и играта се водеше изцяло в тяхната половина. Тимът на Луис Енрике обаче не намираше пространства. След половин час игра Страсбург имаше добра възможност. Балде проби по лявото крило и центрира, но нямаше кой да засече топката.

В началото на второто полувреме добра атака на домакините, която завърши със спасяване на Сафонов . Луис Енрике издържа до 52-ата минута, когато направи тройна смяна. Витиня , Дуе и Нуно Мендеш влязоха на мястото на Бералдо , Фернандес и Дин , а натискът на ПСЖ се увеличи. Дуе бързо можеше да изравни след прекрасен индивидуален пробив, но след рикошет не намери целта.

Малко по-късно на терена се появиха Дембеле и Хакими . Гостите не успяваше да изравни, а в 66-ата минута ново страхотно спасяване на Сафонов след удар на Хардер . Парижани получиха дузпа, но от бялата точка Дембеле не уцели вратата. След това Аклуиш стреля право във вратаря след като получи топката от Дембеле, който събра около себе си трима защитници. Изравнителният гол дойде в 77-ата минута, когато носителят на "Златната топка” си освободи пространство отдясно и центрира, Забарний бе оставен непокрит и се разписа.

Пет минути преди края на редовното време и Дембеле се разписа след лошо изчистване и обратът бе пълен. Проблемите за ПСЖ обаче не спряха. Нуно Мендеш напусна терена с контузия, а гостите бяха извършили всичките си смени и останаха с човек по-малко. Травма на Аклуиш пък намали за известно време футболистите на гостите на девет. Той се върна на терена, коцукайки. Тези проблеми не попречиха на парижани да стигнат до трети гол в добавеното време, след като Дембеле задържа топката в наказателното поле и намери Торес , който пък пусна към Дуе , за когото остана само да насочи кълбото към мрежата.

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