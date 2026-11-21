Шампионът ПСЖ обаче направи обрат само в рамките на две минути, като първо Сени Маюлю изравни от дузпа в 31-вата минута, а при следващата атака Дезире Дуе направи 2:1 след пас на Ашраф Хакими.
Треньорът Луис Енрике все пак получи лоша новина още преди края на първата част, като Дуе се контузи и бе принудително сменен от испанския нападател Феран Торес.
Спортът е повече от резултат
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Именно Торес оформи 3:1 за парижани в 85-ата минута след асистенция на Усман Дембеле, а дълбоко в добавеното време Али Абди вкара и втория гол за Ница след нова асистенция на Клос.
Това бе 12-ият пореден успех на ПСЖ във всички турнири. 8 от тях бяха в първенството, което логично отрежда на парижани първата позиция с 26 точки, пет пред втория Лил, който все още не е изиграл мача си от кръга.