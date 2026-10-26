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Пари Сен Жермен продължи силната си серия, записвайки 8-а поредна победа във всички турнири. Парижани се наложиха с 2:0 в дербито с Лион от 8-ия кръг на Лига 1.
Мачът бе преместен за днес заради безредиците във френската столица от последните дни.
Домакините на "Парк де Пренс" не изиграха най-силния си мач, но все пак успяха да наложат волята си през второто полувреме, благодарение на отлично включване на резервите Сени Маюлу и Мика Годс, които реализираха двата гола, съответно в 72-рата и 84-тата минута.
С този успех шампионите оглавиха временното класиране в първенството и гледат с увереност към следващите си предизвикателства.
Спортът е повече от резултат
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.