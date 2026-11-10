Интересът продължава да е много голям

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От ЦСКА обявиха, че пунктът за фен-регистрация вече е на стадион "Българска армия".

"Червените" излязоха със съобщение на официалната страница на клуба във "Фейсбук".

"Армейци, пунктът за фен регистрация вече е у дома! Очакваме ви на главния вход на стадион "Българска армия".

Ако все още нямате фен карта, заповядайте, за да направите своята регистрация и да получите своя пропуск към армейския дом!

Работно време: всеки ден от 08:00 до 19:30 ч. Очакваме ви!", написаха от ЦСКА.

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Интересът към фенкартите продължава да е много голям, след като без притежанието на такава не може да бъде закупен билет за мач на новата "Българска армия".

ЦСКА вече откри модерния си нов стадион преди 10 дни.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.