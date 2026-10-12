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Воденият от Станимир Стоилов тим на Гьозтепе победи с 4:0 като гост Еюпспор в мач от седмия кръг на турското първенство.

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За тима от Измир това бе първи шампионатен успех през сезона, с който Гьозтепе напусна зоната на изпадащите и се изкачи до 15-ото място с 6 точки. Еюпспор е на последното 18-о място с 3 точки.

Още в десетата минута домакините от Истанбул останаха с десет души след червен картон на Ахмед Абдулахи, а от дузпа Жуан вкара за 1:0 в полза на гостите.

На полувремето Стоилов пусна в игра Андре Енрике, който му се отблагодари с хеттрик. Бившият нападател на Гремио доведе резултата до 3:0 до 59-ата минута, а с гол от нова дузпа в 76-ата минута оформи хеттрика си и крайния резултат.

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