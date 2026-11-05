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Първоначалните резултати от аутопсията на Хесус де Мигел сочат, че 30-годишният футболист на Тенерифе вероятно е починал вследствие на травма в гръдния кош. В понеделник играчът падна на игрището в края на мача с ФК Андора след сблъсък с вратаря на съперника  Хесус Овоно. На следващата сутрин дойде новината, че е починал.

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Според испански медии, първият съдебномедицински доклад говори за "гръдна травма с инцидентен характер", определена като причина, съвместима с настъпилата смърт. Заключението обаче все още не е окончателно, предстоят още тестове и допълнителни процедури по аутопсията.

Съдебните власти потвърдиха получаването на предварителните резултати, но съдържанието им остава поверително официално от уважение към личния живот на починалия футболист и неговото семейство. Въпреки това медии разкриха части от резултатите, като се аргументираха с "големия обществен интерес" към случилото се. 

Хесус де Мигел загуби съзнание след тежък сблъсък с вратаря Овоно. При опит да играе с топката стражът удари нападателя с коляно в областта на гърдите. Според съдийския доклад на рефера на мача, при ситуацията Овоно е използвал "прекомерна сила".

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