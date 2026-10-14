Разследващият скандала със Сити: Ако има политически натиск, подавам оставка
Дейвид Коган е категоричен, че решението за санкциите ще е справедливо
Председателят на Независимия футболен регулатор в Англия Дейвид Коган заяви, че би подал оставка, ако бъде оказан политически натиск върху институцията във връзка с евентуалните санкции срещу Манчестър Сити. Случаят продължава, като се очаква резултатът от обжалването на английския клуб.
Коган беше попитан дали отношенията между правителствата на Великобритания и Обединените арабски емирства могат да окажат влияние върху действията на регулатора.
Отговорът му беше категоричен.
"Нашата независимост е абсолютна, както и моята лична независимост. Ясно съм заявил, че всяка форма на политическа намеса в начина, по който работим, ще доведе до моята оставка", заяви Коган.
Той допълни, че към момента върху регулатора не е оказван никакъв политически натиск нито по този, нито по друг казус.
Според информацията независим панел е установил нарушения на финансовите правила на Висшата лига от страна на Манчестър Сити за периода 2009-2018 година.
Клубът обжалва решението, а регулаторът очаква финалния изход от процедурата, преди да предприеме каквито и да било последващи действия.
В зависимост от окончателното решение потенциалните санкции могат да варират от сериозна глоба и отнемане на точки до далеч по-тежки дисциплинарни мерки.