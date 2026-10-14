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Председателят на Независимия футболен регулатор в Англия Дейвид Коган заяви, че би подал оставка, ако бъде оказан политически натиск върху институцията във връзка с евентуалните санкции срещу Манчестър Сити. Случаят продължава, като се очаква резултатът от обжалването на английския клуб.

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Коган беше попитан дали отношенията между правителствата на Великобритания и Обединените арабски емирства могат да окажат влияние върху действията на регулатора.

Отговорът му беше категоричен.

"Нашата независимост е абсолютна, както и моята лична независимост. Ясно съм заявил, че всяка форма на политическа намеса в начина, по който работим, ще доведе до моята оставка", заяви Коган.

Той допълни, че към момента върху регулатора не е оказван никакъв политически натиск нито по този, нито по друг казус.

Според информацията независим панел е установил нарушения на финансовите правила на Висшата лига от страна на Манчестър Сити за периода 2009-2018 година.

Клубът обжалва решението, а регулаторът очаква финалния изход от процедурата, преди да предприеме каквито и да било последващи действия.

В зависимост от окончателното решение потенциалните санкции могат да варират от сериозна глоба и отнемане на точки до далеч по-тежки дисциплинарни мерки.

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