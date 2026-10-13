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Педро Поро иска да напусне Тотнъм и да се завърне в испанското първенство, като Барселона и Реал Мадрид вече проявяват интерес към десния защитник.

Според информация на испанските медии футболистът е отворен към възможността да се върне в родината си още през зимния трансферен прозорец, въпреки че през лятото поднови договора си с лондонския клуб до 2031 година.

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Поро се утвърди като важна фигура в състава на Тотнъм, но началото на настоящия сезон е трудно за него заради физически проблеми. Испанският национал е пропуснал няколко срещи, а състоянието му е повлияло и на участието му в последните мачове на националния отбор. Новият му договор го поставя сред най-добре платените футболисти на "шпорите", което допълнително усложнява евентуален трансфер.

Барселона разглежда Поро като възможност за подсилване на десния фланг на защитата, но за да предприеме конкретни действия, ще се наложи на "Камп Ноу" първо да се разделят с Жул Кунде.

Реал Мадрид също следи ситуацията, а интересът към испанеца не е нов - през 2019 г., когато той играеше за Жирона, е имало опити да бъде привлечен на "Сантяго Бернабеу". Тогава защитникът в крайна сметка премина в Манчестър Сити, преди да продължи кариерата си в Спортинг Лисабон и Тотнъм

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