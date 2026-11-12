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Реал Мадрид очаква да достигне рекордни приходи от близо 1,4 милиарда евро през настоящия сезон, съобщава "АС". Финансовият растеж на клуба продължава, като основен принос за него имат обновеният стадион "Сантяго Бернабеу" и работата на академията, която се превърна в сериозен източник на постъпления от трансфери.

През сезон 2025/26 мадридчани отчетоха приходи от 1,221 милиарда евро - най-високата сума, постигана някога от спортна организация. Сега прогнозите са тази граница да бъде надмината значително, като клубът си поставя за цел да приключи финансовата година с нетна печалба от 14,2 милиона евро. Бюджетът за настоящия сезон е в размер на 1,248 милиарда евро и предстои да бъде гласуван от делегатите на клуба на 21 ноември.

Стадион "Сантяго Бернабеу" продължава да бъде един от основните двигатели на финансовия растеж. Приходите от търговски дейности, свързани със съоръжението, се очаква да достигнат 420,1 милиона евро. Разходите по реконструкцията на стадиона вече възлизат на 1,4 милиарда евро.

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Друг сериозен ръст се очаква при спонсорските договори, където прогнозата е за увеличение от 22%. Основен принос имат новите споразумения с "Адидас" и "Емиратс".

Особено впечатляващ е приносът на школата в трансферната политика на Реал. Продажбите на Гонсало Гарсия, Сесар Паласиос, Нико Пас, Хакобо Ортега и Виктор Муньос са сред причините клубът да прогнозира приходи от 154,8 милиона евро от трансфери през настоящия сезон. Междувременно разходите за заплати и амортизации достигат 700 милиона евро, но представляват 46% от общите приходи. Това е значително под определения от УЕФА праг за финансова устойчивост от 70%, като европейската централа посочва Реал Мадрид като пример за добро финансово управление.

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