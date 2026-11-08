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Реал (Мадрид) постигна петата си поредна победа в испанската Ла Лига - 3:0 като гост на Валенсия на "Местая", като с трите точки в събота вечер се изравни с лидера в класирането Барселона, а същевременно остави някогашния си сериозен валенсиански съперник под чертата на изпадащите.

Разбира се, Барса е с мач по-малко, но той няма да е никак лесен - в неделя вечер каталунците гостуват в Мадрид на Атлетико.

Капитанът Федерико Валверде даде тон за задаващата се победа с мощен шут от дистанция, с който направи резултата 1:0 в 28-ата минута. Уругваецът за втори път в кариерата си в клуба бележи с изстрели извън наказателното поле в последователни мачове.

Арда Гюлер засече центриране на Джуд Белингам, дошло почти от аут линията, за да направи 2:0 седем минути след откриващия гол на Валверде.

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А четвърт час преди края на мача и Килиан Мбапе не пропусна да вкара дежурното си попадение, след като бе намерен от Гюлер в наказателното поле, освободи се от вратаря с фантастичната си скорост и увеличи до 3:0 с тринадесетия си шампионатен гол през сезона.

Поредните спечелени мачове от Реал във всички турнири пък вече са седем на брой и "белите" се доближават до най-дългата си подобна серия в последните години - девет последователни успеха през септемвир 2022-а, когато треньор бе Карло Анчелоти.

Валенсия завърши мача с десетима, след като капитанът Хoсе Гая бе изгонен 10 минути преди съдията да сложи край на мача.

Реал е втори с 30 точки, а "прилепите" са деветнадесети с 9, като по-малко от тях има единствено Малага (5).

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