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Голям скандал избухна около Реал (Мадрид) след последния съдийски сигнал за първото полувреме на стадион "Местая" при победата с 3:0 над Валенсия.

Според испанския журналист Ектор Гомес, Джуд Белингам и Антонио Рюдигер са участвали във физически сблъсък със служители по сигурността по време на полувремето на мача срещу. По-късно журналистът Начо Санчис заяви, че Белингам е ударил един от охранителите, а Рюдигер е зашлевил друг.

Инцидентът се е разиграл в тунела, водещ към съблекалните. Напрежението е ескалирало, след като играчи на Валенсия са протестирали срещу съдийско решение, предшестващо откриващия гол на Федерико Валверде. 

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Съобщава се, че в конфронтацията са участвали няколко футболисти на Реал, сред които Белингам, Рюдигер и Едер Милитао, но първите двама са проявили агресия.

Наложила се е намесата на полицията, за да бъде възстановен редът. В официалния доклад на съдията обаче се споменава единствено сблъсък, включващ спортния директор на Валенсия Браулио Васкес, като не се документират твърденията за нападения от страна на играчи на Реал (Мадрид). Поради това обвиненията срещу Белингам и Рюдигер остават непотвърдени.

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