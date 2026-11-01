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Реал (Мадрид) победи като гост Расинг (Сантандер) с 3:0 в мач, в който си свърши работата за 25 минути преди почивката и експресно реши нещата в своя полза. "Белите" вкараха и трите си гола през първото полувреме и по-конкретно в периода от 11-ата до 36-ата минута.

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И по този начин си осигуриха три точки при първото си гостуване на този съперник от севера от 15 години насам. Сантандер отсъстваше дълго от елита, а последната среща между тези два отбора на стадиона на Расинг бе от ноември 2011-а (0:0). Когато треньор на "лос бланкос" отново бе Жозе Моуриньо.

Килиан Мбапе даде преднина на гостите от дузпа, после Джуд Белингам отбеляза своя гол №50 за Реал - 2:0 след само 21 минути футбол, а Ян Диоманде уби интригата с гол за 3:0 в 36-ата.

Англичанинът стана петдесетият играч в клубната история, който достига до кота "50".

Реал пък не бе вкарвал три пъти преди почивката като гост от две години и половина насам.

Столичани са трети в класирането с 27 точки, една по-малко от Атлетико и три от лидера Барса, докато Расинг е шестнадесети с актив от 11.

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