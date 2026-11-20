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Полузащитникът на Комо Нико Пас може да се завърне в Реал през лятото на 2027 година.
Мадрид обмисля възможността да активира опцията за обратно откупуване на своя възпитаник за 80 милиона евро, съобщава COPE.
Журналистът Мелчор Руис твърди, че от клуба са твърдо решени да си върнат 22-годишния халф на националния отбор на Аржентина следващото лято.
През междусезонния период Комо откупи Нико от Реал за 60 милиона евро. Преди това италианците вече бяха платили 6 милиона за играча.
Спортът е повече от резултат
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През този сезон Пас изигра 14 мача в Серия А и Шампионската лига, отбелязвайки 6 гола и правейки 8 асистенции.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.