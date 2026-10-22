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Реал Мадрид не си позволи грешка в седмицата преди Ел Класико и разгроми у дома РБ Лайпциг с 4:1 в Шампионската лига. Бернардо Силва вкара преди почивката, а Арда Гюлер удвои почти веднага след нея. Голове на Килиан Мбапе и Ян Диоманде довършиха гостите, които реагираха само с едно попадение на Гомис.

Шампионска лига

В неделя Реал гостува на Барселона и фокусът вече е изцяло към този двубой. Но не и преди да се осигурят поредни три точки, с които вече активът на 15-кратния шампион в турнира е 9 - пълен след три срещи.

С 9 точки е и Астън Вила, който продължава да е безпощаден. Тимът от Бирмингам би с 3:1 у дома норвежкия Викинг, който преди седмица се опълчи и спря Байерн с реми.

Големи мъки имаше Интер, който трябваше да избегне втори пореден домакински провал срещу Шахтьор, след като миналата седмица сензационно падна от Брюж с 3:4. Сега късен гол на Карлос Аугусто измъкна "синьо-черните" за 1:0, въпреки че те играха близо половин час с 10 души заради изгонване на Алесандро Бастони.

Интер е с 3 точки в класирането след двете загуби на старта. Неуспех днес поставяше в много сложна ситуация шампионите на Италия.

Набрал инерция от голямата си победа на "Сан Сиро", белгийският Брюж отвя у дома Ланс с 3:0, а Бетис продължи доброто си представяне с домакинско 1:0 над Фейенорд.

Сензацията на вечерта дойде от Лисабон, където Спортинг допусна 2:3 на своя стадион от австрийския ЛАСК, който изглеждаше безпомощен преди седмица у дома срещу Ливърпул за 3:6. А "лъвовете" бяха стартирали с пълен актив от 6 точки и се очакваха още три рутинни тази вечер у дома срещу австрийците.

В класирането:

ПСЖ, Астън Вила, Ливърпул, Реал Мадрид и Бетис са отборите с пълен актив от 9 точки. По 7 имат Арсенал и Щутгарт, а цели шест тима са след тях с по 6 точки:

Барселона, Комо, Манчестър Сити, Брюж, Спортинг и Борусия Дортмунд.

Следващият кръг в Шампионската лига е на 3 и 4 ноември, а в него се открояват мачовете:

Атлетико - Байерн

Манчестър Юнайтед - Рома

Барселона - Астън Вила

Фейенорд - Интер

Фенербахче - Ливърпул.

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