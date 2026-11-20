Една мегаплатформа се отказа - YouTube, но Netflix се очаква да влезе остро в наддаването

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Новината, че мегаплатформата за видеосподеляне YouTube се оттегля от наддаването за правата за предаване на територията на Северна и Южна Америка на Мондиал 2030 във футбола е достатъчно сериозна, но с нея дойде и друга интересна вест.

Стрийминг гигантът Netflix е фаворит да бъде част от излъчването на мачовете, и то не само за този регион.

Индикациите са, че след като вече предава на живо някои от най-големите боксови срещи, както и ключови мачове от Националната футболна лига, Netflix е фокусиран върху най-голямото спортно събитие.

И, с ресурсите, с които разполага, е голям фаворит да спечели наддаването за глобалните права на Мондиала.

Очакваше се през тази седмица YouTube да влезе в битката за тв правата на територията на Америка, но името на компанията не е сред претендентите.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Там са Fox и Telemundo.

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