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Новината, че мегаплатформата за видеосподеляне YouTube се оттегля от наддаването за правата за предаване на територията на Северна и Южна Америка на Мондиал 2030 във футбола е достатъчно сериозна, но с нея дойде и друга интересна вест.
Стрийминг гигантът Netflix е фаворит да бъде част от излъчването на мачовете, и то не само за този регион.
Индикациите са, че след като вече предава на живо някои от най-големите боксови срещи, както и ключови мачове от Националната футболна лига, Netflix е фокусиран върху най-голямото спортно събитие.
И, с ресурсите, с които разполага, е голям фаворит да спечели наддаването за глобалните права на Мондиала.
Очакваше се през тази седмица YouTube да влезе в битката за тв правата на територията на Америка, но името на компанията не е сред претендентите.
Спортът е повече от резултат
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Там са Fox и Telemundo.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.