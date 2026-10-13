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Най-популярният азербайджански съдия Алияр Агаев ще ръководи втората среща на Левски (София) в основната фаза на турнира на УЕФА Лига Европа - гостуването на НЕК Неймеген в четвъртък, 15-и октомври.

"Левски"

Срещата е на стадион "Гофертщадион" от 22:00 часа българско време, а и двата тима влизат в мача без актив след като претърпяха загуби в първите си мачове. Българските шампиони отстъпиха с 0:1 на РБ Залцбург, а НЕК Неймеген беше съкрушен с 0:5 при гостуването на Ювентус.

Асистентите на Агаев са Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, а четвърти съдия е Ингилаб Мамадов, всички от Азербайджан. Отговорник за системата за видеоповторение е опитният хърватин Иван Бебек. Йън Робъртсън Брайнс от Шотландия е съдийски наблюдател, а Стейн Хутсебо от Белгия е дежурен делегат на УЕФА.

Агаев има огромен опит с български отбори, като е ръкводил мачове както на националния отбор, така и на клубовете в европейските турнири. Той беше рефер на мача България - Танзания от турнира "FIFА Series 2024" в Баку, както и при домакинското поражение от Черна гора в Европейските квалификации същата година в Разград, когато селекционер беше Младен Кръстаич. Също така беше ръководещ и при поражението на Лудогорец от Сервет Женева пак през февруари 2024-а година в Лигата на конференциите.

38-годишният Агаев е в категория 1 на УЕФА и от 2022-а година ръководи мачове в груповата фаза на Шампионската лига.

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