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Бразилски рефер даде рекордните 53 червени картона след масов бой в мач от щатското футболно първенство на Минас Жерайс за младежи до 20-годишна възраст, съобщава агенция Ройтерс. Сбиването се случва в първия мач от полуфиналите на шампионата между Уберландия и Маморе. В доклада си след мача съдията Фернандо Патрик Дросгик Модесто обяснява, че проблемите са започнали в началото на второто полувреме, когато няколко членове от щаба на Уберландия нахлули на терена след изгонването на техен играч.

Двубоят е спрян за 40 минути, а след подновяването на играта отборът на Маморе отбелязва в деветата минута на продължението и повежда с 3:1. Според информация от местните медии, футболистът от тима Дави се е подиграл на противниковите играчи след попадението, което предизвиква масов бой и довежда до изгонването на 43 футболисти и 8 членове на треньорските щабове, както и двама от членовете на борда на Уберландия, с което общият брой червени картони достига до 53.

"В 54-тата минута на второто полувреме започнаха сблъсъци, което направи задачата невъзможна да бъдат показани червени картони и да се следва протоколът за приключване на двубоя. Следователно, заради всичкия смут, обявих мача за приключил", заяви арбитърът на срещата.

Дросгик Модесто добави, че е подал жалба в полицията заради заплахи срещу него, както и за вандалски прояви на играчите на Маморе в съблекалнята след мача.

Вследствие на случилото се, от отбора на Уберландия заявиха, че ще се откажат от участие в мача-реванш като "жест на феърплей", тъй като съперникът им няма достатъчно играчи, за да проведе срещата. Така по служебен път Маморе се класира за финала.

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