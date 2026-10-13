Българинът ще ръководи мача между АЗ Алкмаар и Апоел Беер Шева

214 Снимка: Булфото

Българският съдия Радослав Гидженов е ще свири среща от втория кръг в основната фаза на Лига Европа. АЗ Алкмаар (Нидерландия) приема Апоел Беер Шева (Израел) на 15-и октомври от 19:45 часа.

Помощници на Гидженов ще бъдат Мирослав Максимов и Петър Митрев, а ролята на четвърти съдия е поверена на Никола Попов. За системата ВАР ще отговарят швейцарецът Лукас Фендрих и полякът Томаш Квятковски.

Работата на българската съдийска бригада ще бъде оценявана от бившия германски рефер Кнут Кирхер, а делегат на УЕФА ще бъде унгарецът Ищван Хусар.

За Гидженов това ще бъде четвърти международен двубой през настоящия сезон, но първи в основната фаза на Лига Европа.

До момента българският арбитър е ръководил срещата между Латвия и Черна гора в Лигата на нациите, както и два мача от квалификациите на европейските клубни турнири.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Реферът свири Динамо Загреб (Хърватия) - Тюн (Швейцария) в Шампионска лига и Ларне (Северна Ирландия) - Линкълн (Гибралтар) в Лигата на конференциите.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.