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Шампионската лига играе трети пореден сезон с новия си формат, а повечето мачове за отборите, достигнали до същинската фаза на турнира, логично означават и повече голове. Но през настоящия сезон в кампанията, поне до момента, участниците бележат попадения с рекордно темпо.

Шампионска лига

От началото на турнира досега са паднали 187 гола или средно по 4.16 на мач, което е най-висок такъв попказател в цялата история на надпреврата. Разбира се, има още доста време до края на сезона и ще видим дали това темпо ще може да се поддържа.

Но кратка справка със статистиката показва, че само два пъти в историята на надпреврата е имало по-резултатни сезони - 1959/1969 (4.19) и 1955/1955 (4.38).

Във вторник вечер в деветте изиграни мача бяха вкарани 40 гола, след като миналата сряда видяхме 46 попадения в рамките на една вечер.

Днес предстоят още девет двубоя, в които няма да е изненада, ако бъде подобрено постижението за най-много отбелязани голове в един кръг.

Рекордът бе поставен миналата седмица, когато в двата дни футбол участниците в турнира на богатите вкараха общо 78 попадения в мачовете си.

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