334 Снимка: AP/БТА

Диего Пабло Симеоне отдавна се е превърнал в синоним на Атлетико (Мадрид) - нещо съвсем нормално, защото все пак говорим за треньор, който води един и същ отбор вече 15 години. Рядко срещано постижение в ера на футбола, в която наставниците се сменят изключително често. Но не и Ел Чоло. През уикенда коравият аржентинец записа своята победа №345 с Атлети и вече е №1 по спечелени мачове в Ла Лига, измествайки от върха друга легенда на столчиния клуб - Луис Арагонес.

Покойният специалист, известен с прозвището си Мъдреца от Орталеса, спечели 344 мача в елита, но го направи за 189 двубоя повече от Симеоне. Арагонес, който донесе слава на Испания с работата си като национален селекционер, почина през 2014-а.

В последния кръг в Испания Атлетико спечели с 3:0 срещу Хетафе, а за Чоло това бе 345-а победа в 567 мача.

"Определено ме прави щастлив. И то при положение, че рядко намирам неща, които да ми носят радост, но зад това постижение има огромно количество труд. И много, много критика, с която се сблъскваме постоянно", казва аржентинецът, който може да се похвали със спечелени титли на Испания с Атлетико както като играч, така и вече като наставник.

Някогашният дефанзивен халф изкара два периода на "Висента Калдерон" по време на активната си състезателна кариера, а след нейния край се превърна в клубна легенда, но вече заради треньорските си постижения.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

"Не бих казал, че давам прекалено много стойност на това, но определено го отчитам. А и наративът, че ние сме дефанзивен отбор - сякаш винаги играем само за да се защитаваме. Не печелиш 345 мача само със защита. Възможно ли е това въобще?", добавя аржентинецът.

Като треньор Симеоне има две титли от Ла Лига, една Купа на Краля, два триумфа в Лига Европа, още два в Суперкупата на УЕФА, един в Суперкупата на Испания, както и два загубени финала в Шампионска лига.

Понастоящем Атлетико e трети в класирането с 10 победи от 13 мача и 5 точки по-малко от лидера Барселона.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.